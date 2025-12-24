不肖仲介抓到了！ 違法收取百萬「買工費」、勞動部重罰逾千萬

勞動部宣示，對於仲介業者違法收取買工費「零容忍」，將加強查緝違法收費(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今(24)日指出，日前與地方政府合作查獲人力仲介公司違法向移工收取買工費，由於涉及違法收費的移工人數眾多，總超收金額高達百萬元，依就業服務法規定，由地方政府向違法仲介公司開罰，罰鍰金額逾1000萬元。勞動部提醒仲介業者應遵守法令，勿以身試法。

勞動部勞動力發展署今日指出，日前民團向勞動部陳情，有多名移工遭仲介公司收取高額買工費，經地方政府介入調查發現，該仲介公司趁10多名移工轉換雇主之際，違法收取期滿轉換或續聘費用，總金額超過100萬元，因金流、事實明確，地方政府立即依違反「就業服務法」第40條第1項第5款規定，依據該仲介收受超過規定標準的金額，裁處高額罰鍰、金額逾1,000萬元，後續也將依法處該仲介公司1年以下停業處分。

勞動部重申，仲介業者對於期滿續聘轉換移工，僅能收取「服務費」，對雇主只能收「服務費」及「登記介紹費」，法令規範收費上限，仲介如果趁移工轉換之際，向移工收取「期滿續聘」或「期滿轉換｣等費用，均屬違法行為，勞動部對於任何不法收取費用的行為採取「零容忍」態度。

勞動部統計，自114年以來，已查獲10家仲介公司因違法超收費經地方政府裁罰，本次遭罰的業者是首度被查獲違法收費，但過往遭裁罰的業者，違法收費人數、金額均較少，此次是首度查獲人數多達10餘人、總金額超過百萬的超收情形。

勞動部強調，仲介公司若違法超收費用，除面臨超收金額10倍至20倍的罰鍰外，並處1年以下停業處分，不會因為將超收費用返還而免於裁罰。

勞動部提醒雇主，應善盡選擇委任與監督仲介公司之責，共同維護合法、公平的就業環境；也呼籲仲介業者應遵守收費規定，勿以身試法；同時移工若遭仲介違法收費，可撥打1955免付費專線檢舉，查獲將嚴懲不貸。

