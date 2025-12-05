不肖廠商三峽山區傾倒廢瀝青
記者吳瀛洲∕新北報導
新北市三峽區插角山區一處土地遭棄置瀝青刨除料，市府環保局日前接獲民眾通報隨即派員前往稽查，當場查獲某營造公司堆置瀝青刨除料，經查該公司未依合約規定合法處理瀝青刨除料，而任意傾倒於農地上，且未取得廢棄物清除處理許可文件，全案除要求立即清運至合法場所外，並依違反廢棄物清理法規定移請檢調機關偵辦。
針對該業者瀝青刨除料未依規定再生利用，任意堆置行為，已違反廢棄物清理法規定移送檢調偵辦外，業者於該處土地堆置之瀝青刨除料，環保局和農業局要求業者立即清運至合法場所，對於清運瀝青渣過程造成之道路汙染，環保局亦依違反廢棄物清理法規定告發，並要求限期改善，屆時未完成改善將按日連續處罰。
環保局表示，新北決不容許此類事件發生，除依法查處外呼籲業者切勿心存僥倖，民眾若發現有汙染情事或可疑不法清運車輛機具，亦可立即撥打一九九市政服務專線。
