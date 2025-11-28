不肖警員違法查詢個資判刑4月 「不准易科罰金」案件若定讞恐將入獄 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

2023年間，時任台中霧峰警分局一名簡姓員警，以警用小電腦查詢一名徐姓女子的個資，因為違反規定，結果簡男被檢舉後移送法辦，法院審理認為，簡男身為員警，更應遵守法律規定，且犯後沒有悔意、還未和解，判處他4個月有期徒刑，且未給予易科罰金，意即若案件定讞後，恐將入監。

檢警調查，2023年10月8日凌晨，簡男在沒有公務原因情況下，違法使用公務帳號登入M-Police，擅自查詢徐女的戶役政資料，犯行被霧峰分局發現後，將他函送偵辦。

而檢方傳訊簡男時，他卻未到庭，但霧峰分局提交的調查報告，顯示案發時值勤紀錄、勤務分配表以及電腦資料等，警方也對簡男行政懲處，足以認定本案明確，因此依《個資法》起訴簡男，並請求法院加重其刑。

法院審酌，簡男犯案時為霧峰分局員警，相較一般人民，理應更為遵守法律規定，但他竟假借職務上機會，登入查詢系統非法蒐集他人資料，法治觀念不足，實不可取。

法院認為，簡男犯案後否認犯行、未見悔意，也未與被害人成立和解，考量他過去無前科、素行良好，家境小康等，最終依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，判處有期徒刑4個月，全案可上訴，但此判決未給予易科罰金，意即未來案件定讞後，簡男恐將入監。

