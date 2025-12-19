不胖、有運動卻膽固醇過高？健保署「砸1.13億控血脂」估3.4萬人受惠

近期資深女星王月曾公開分享，自己長年只有49公斤、外表纖細，卻在健檢時發現血脂嚴重異常；而名廚詹姆士也在活動上透露，健檢後發現膽固醇超標，依醫師建議開始規律用藥，並配合調整生活型態，才讓血脂逐漸回到正常範圍。醫師指出，許多民眾有「不胖就不會有高血脂問題」、「多運動就能降膽固醇」等迷思，提醒高風險族群應及早進行檢測。











「我有運動也不胖，為什麼膽固醇還是超標？」許多民眾看到健檢報告都出現這樣的驚訝反應。根據衛生福利部國民健康署2019～2023年國民營養健康調查顯示，20歲以上國人高血脂盛行率達3成，由於血脂異常無法自行測量，被視為健康隱形殺手。

高血脂初期症狀不明顯



中華民國心臟學會理事長、成大醫院心臟血管科主治醫師李貽恒表示，高血脂主因為俗稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL）過多，且初期症狀不明顯，常因此埋下心肌梗塞、腦中風等危險因子。尤其近年來有逐漸年輕化現象，必要時可透過藥物控制血脂，如今也有新一代降血脂藥物提供病患更多治療選擇。

李貽恒說明，動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）如心肌梗塞、腦中風等，皆與血中壞膽固醇濃度密切相關，當壞膽固醇長期偏高，將會加速動脈粥狀硬化，進而引發心血管事件，嚴重時甚至危及生命。





調整飲食比運動效果更好



中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、成大醫院內科部部主任劉秉彥表示，很多人以為多運動就能降膽固醇，實際上單靠運動對壞膽固醇的改善幅度相當有限。低密度膽固醇生成和累積主要是因為飲食，因此應避免攝取過多蛋黃、肥肉、動物內臟、海鮮等高膽固醇、高油脂的食物，改善生活型態與飲食習慣，才是降低壞膽固醇的重要基礎。

劉秉彥提到，臨床上有許多高血脂患者即使長期吃藥，血脂控制仍較難達標，主因可能是用藥順從性不佳，導致患者容易停藥或中斷治療，目前臨床治療選擇相當多元，涵蓋口服與注射劑型藥物，醫師會依據每位患者的心血管風險進行完整評估，擬定適合的治療策略。





健保挹注1.13億控血脂



衛生福利部中央健康保險署長陳亮妤表示，心、腦血管疾病長年高居國人10大死因的前3名，每年至少奪走3萬5千條人命，其健康威脅不低於癌症。目前台灣三高病患有850萬人，高血脂有510萬人，最新研究顯示，治療上搭配PCSK9抑制劑，可降低50～60%的壞膽固醇，有效避免心肌梗塞、腦中風等心血管疾病。

為強化高血脂患者的照護，陳亮妤說明，健保署自2025年9月1日起放寬PCSK9血脂調節劑，預估受惠人數約5,000人；並預定於2026年1月1日起，推動高血脂給付改善方案，健保挹注1.13億元，加強個人化治療，以利有效控制壞膽固醇，預估每年將有3.4萬人受惠。

