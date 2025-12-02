不能上完廁所才想買衛生紙？他嗆徐國勇這句

▲行政院會通過1.25兆元國防特別預算案，將分8年編列。對於外界質疑恐加速戰爭，民進黨祕書長徐國勇說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。（圖／記者朱永強攝，2025.09.19）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，隨即開記者會宣布將大幅增加國防預算，推出史上最高的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心，行政院院會也通過特別預算案，將分8年編列。對於外界質疑恐加速戰爭，民進黨祕書長徐國勇說，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。不過台北市議員侯漢廷說，台灣的現況是，光著屁股在馬桶上坐了3年！

侯漢廷說，徐國勇的說法讓人聽不下去，誰家上廁所，會花1/3到1/2的家產去買衛生紙？國防預算的現況是，台灣之前訂購的F16V戰機錢已付，但貨物至今未到，形同「光著屁股在馬桶上坐了三年」。他批評，民進黨在舊訂單未到貨的情況下，卻選擇再花1.25兆新台幣預購8年後的衛生紙，這是便秘引起的幻覺！

侯漢廷認為，過去採購的軍備尚未到貨，正常人應是「催貨」，但民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名為「深化台美關係」，但實際上是深化債務。他指出，台灣採購的F16V是四代半戰機，但對岸的六代機已問世；海鯤號交艦期程跳票；且坦克沒有反無人機設備。

侯漢廷結論：「我們花大錢買iphone10，但到貨時世界已經在玩iphone18了！」他質疑，這是強化防衛，還是強化美國軍火商的年終獎金？當衛生紙要用到家產的1/2到1/3時，正常人會思考是否有其他的替代方案。他認為，政府應思考兩岸之間是否有非軍事的手段能和平避戰，如果民進黨只會將非軍事手段與投降畫上等號，那就是執政黨的無能和無智。

