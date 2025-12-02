不能上完廁所才買衛生紙？ 侯漢廷回嗆徐國勇：已光屁股坐3年





日前總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，並宣布將在未來8年投入400億美元（約1.25兆台幣）的國防特別預算，遭國民黨質疑「是要打仗了嗎？」對此，民進黨秘書長徐國勇回應，「總不能上完廁所才去買衛生紙」，不過台北市議員侯漢廷表示，台灣現況是「之前定的衛生紙還沒來，光著屁股在馬桶上坐了3年！」

關於徐國勇將軍備比喻成「總不能上完廁所才去買衛生紙」，侯漢廷表示，「誰家上廁所，會花1/3到1/2的家產去買衛生紙？你屁股是用鑽石鑲的嗎？還是你拉的是比特幣？」

侯漢廷說，台灣的情況是，之前訂的F16V的衛生紙，錢付了，貨還沒到啊！現在是光著屁股在馬桶上坐了三年！然後民進黨說：「不行，雖然之前的紙還沒來，但我預感八年後我會拉一場大的，所以我現在要再花1.25兆，預購八年後的衛生紙！」他質疑，「這不是未雨綢繆，這是便秘引起的幻覺！」

侯漢廷指出，過去買的東西沒到貨，正常人是催貨，民進黨卻選擇繼續砸錢，美其名「深化台美關係」，然而這不是深化關係，而是「深化債務」。

侯漢廷舉例，F16V是四代半戰機，但對岸六代機都出來了；五代機有全方位體系化作戰，「看看印巴空戰，飛機看到飛機前就炸了。海鯤號11月交艦跳票，坦克沒有反無人機設備。」他說，「我們花大錢買iphone10，但到貨時世界已經在玩iphone18了！強化防衛？還是強化美國軍火商的年終獎金？」

侯漢廷強調，正常人發現，當衛生紙要用到1/2至1/3的家產，會思考有沒有其他的方式。他說，「兩岸有沒有非軍事的手段能和平避戰？只想到『投降』？那就是執政黨的無能和無智。」

