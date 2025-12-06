不能不慎 有病問AI不如找醫生

新光醫院小兒科主治醫師穆淑琪（中）提醒，疾病鑑別診斷還是要找醫生，尤其有些常見於兒童的疾病容易引發重症、甚至影響終生，家長不能不慎。（林周義攝）

AI充斥你我生活，不少人現在遇到健康問題也會問網路機器人，但新光醫院小兒科主治醫師穆淑琪提醒，疾病鑑別診斷還是要找醫生，尤其有些常見於兒童的疾病容易引發重症、甚至影響終生，家長不能不慎。

新光醫院昨在2025台灣醫療科技展舉辦健康達人講座，多位醫師分享養生保健及醫療照護知識。

時序進入秋冬，正是呼吸道疾病傳染高峰期，除了流行性感冒，穆淑琪提醒，家有兒童的家長，不可輕忽呼吸道融合病毒的威脅，雖然大人感染呼吸道融合病毒就像一般感冒，但嬰兒一旦感染並引起細支氣管炎，會增加4倍氣喘發生率，而且終生都會受影響，且每3名兒童就有2人會在1歲前感染。

還有夏季常見的腸病毒，9成併發重症的案例都發生在2歲以下幼童，尤其腸病毒71型在6歲以下都容易進展為重症，但酒精無法殺死腸病毒，漂白水才有辦法消滅腸病毒，因此目前已有的腸病毒71型疫苗是有效預防方式。

另外，腦膜炎雙球菌可能引發流行性腦脊髓膜炎，最顯著症狀是在四肢出現紫斑，致死率高達50％，一旦感染，幾乎非死即傷，所幸現在也有疫苗可接種。穆淑琪強調，現代人生的少，每個孩子都是寶，而打疫苗就像買保險的概念，能讓孩子得到更全面保護。

新光醫院今年8月也引進最新放射手術治療裝備──威智刀，搭配影像導航及AI人工智慧，達到精準醫療。新光醫院腫瘤治療科主治醫師季懋欣表示，威智刀讓X光照射治療能量更集中精準在腫瘤患部，降低對其他非腫瘤組織的傷害，且照射部位廣、速度快，給病人更舒適的治療體驗，為癌症病人提供更好的治療選項。