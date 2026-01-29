不能修！中國官方下令禁抖音團播主「過度美顏」

中國網路直播產業迎來重大變革。中國國家市場監督管理總局正式批准發布《網路表演經紀機構營運服務要求》，由中國演出產業協會組織起草的《網路表演團體直播營運管理要求》於本月27日正式實施，這是中國首份專門針對團體直播營運的管理標準。

根據《紅星新聞》報導，2025年團播日均開播房間數約8000個，涉足團播業務的公會已超過3500家，佔整體公會數量近12%，年增幅超過16%。團播已成為直播產業的重要分支。

新規將團體直播定義為由3名以上網路主播共同進行的網路表演活動。在互動性要求方面，規定不應透過暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。才藝展示方面，單次舞蹈展示須包含兩個八拍以上完整動作組合，時長不得低於2分鐘。專業性要求方面，整體形象要乾淨整潔、服裝大方得體，不得濃妝艷抹或過度磨皮美顏。

來自大連的高先生表示，新規定將迫使許多團播改變既有模式。他指出，過去許多團播的舞蹈表演，一個人只跳十幾秒鐘就換下個人，新要求將對直播方式產生重大影響。

西安一家MCN機構負責人毛先生透露，過去確實會為滿足網友獵奇心理而設置誇張內容，包括穿著造型奇怪的衣服或將特效開到誇張程度。現在已開始對主播的舞蹈專業素養進行培訓，不再把重點放在誇張造型上，觀看人數反而穩定增長，打賞投放效果也很好。今年甚至計劃直接去掉美顏特效，讓主播真實呈現。

重慶大學新聞學院教授劉海明表示，團播因互動性強、PK元素明顯，近年受到大量用戶青睞，但也更容易出現內容越界與商業誘導問題。新規為團播內容劃出清楚紅線，讓其在更規範、健康的框架下發展。

值得注意的是，這項規範由北京抖音科技、北京快手科技、杭州無憂傳媒等多家平台與MCN共同參與起草。抖音官方客服回應，平台沒有相關通知，具體以官方通知為準。

網友對新規反應兩極，有人認為關掉高強度濾鏡後騙不到榜一大哥打賞，也有人支持回歸真實，認為實力才是硬道理，過度美顏跟詐騙沒有區別。

