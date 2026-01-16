不能再當「善良淑女」！柯志恩握手賴瑞隆：面對狼群先禮後兵

2026地方選舉南二都角逐白熱化，高雄市則由藍立委柯志恩對上綠委賴瑞隆。柯志恩今表示，周五院會朝野立委都會碰面，她遇到賴瑞隆、許智傑等人也握手問好，她強調，自己已做好直球對決的應戰準備，對於君子之爭也心中有數，今暫時「先禮後兵」，即將面臨狼群圍攻，不能再當「善良的淑女」。

柯志恩今（16）日在臉書發文，並附上與賴瑞隆、許智傑等綠委握手寒暄的照片。柯志恩表示，周五院會朝野立委都會碰面，遇到剛結束初選的民進黨立委，跟他們說聲「辛苦了」。這次高雄相較台南沒有刀刀見骨，但檯面下也是暗潮洶湧、競爭激烈。雖然台南初選結果讓「德意志」受挫，但以民進黨和新潮流的狠勁，絕不會輕鬆放過高雄這一仗。

廣告 廣告

柯志恩也說，很多人提醒她，過去國民黨在選舉過程吃了許多悶虧，因此千萬不要相信「君子之爭」，她自己心中也有數，更做好直球對決的應戰準備，「今暫時『先禮後兵』，即將面臨狼群圍攻、暗箭亂射，不能再當『善良的淑女』!」

回顧2025年高雄美濃大峽谷盜採砂石案，賴瑞隆曾在立法院走廊突襲式堵住柯志恩，雙方當場爆發激烈口角互嗆。賴當時語氣激動、不斷質問「為什麼要抹黑？為什麼不道歉？」並喊告以訟止謗。柯則酸「笑死人」、「不要抹黑」，痛批對方不懂法、濫用司法資源。

【看原文連結】