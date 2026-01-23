不能再讓生命流逝！詹能傑殉職 兩年前救護心碎文字曝光

基隆市消防局小隊長詹能傑日前在基隆火警中不幸殉職，獨立影評人彌勒熊在社群平台分享詹於兩年前參與救護勤務後寫下的臉書心情紀錄，內容提到「心情極差。救護，卻救不了22周未出生的孩子」，揭露他曾在急救現場拚盡全力，仍無法挽回一個尚未出生的生命。

基隆消防小隊長詹能傑殉職。（圖／報系資料照）

彌勒熊指出，這段文字是詹能傑於2024年2月26日深夜所寫，那一晚他因急救失敗而徹夜難眠，誰也未料到，這段心碎自白竟成了他內心最真實的寫照，也成為理解他最後抉擇的重要線索。

廣告 廣告

詹能傑殉職，兩年前救護心碎文字曝光。（圖／翻攝自臉書）

彌勒熊形容，詹能傑外表剛毅，內心卻對生命極度柔軟。正因曾承受「救不回生命」的巨大痛楚，當兩年後再度面臨生死關頭時，他腦中只有「不能再讓生命在手中流逝」，因此在樂利路火警中毫不猶豫將面罩讓給傷者，交出自己最後的生存機會，並呼籲外界勿以理性標準苛責這項選擇。

詹能傑擁有20年消防資歷，參與過復興航空空難、台鐵普悠瑪翻覆、太魯閣號出軌等重大救災任務。2024年山陀兒颱風期間，他曾穿著制服外出替同仁買便當，遭酸民拍照公審，當時分隊長出面力挺，如今殉職消息傳出，讓各界更加不捨與哀痛。

延伸閱讀

WBC/備戰經典賽 郭俊麟好友平良海馬：壓力是零

MLB/蝴蝶球傳奇鐵腕病逝！享壽84歲 曾連5年先發破40場

WBC/徵召陳冠宇進中華隊沒情勒 蔡其昌：原想成全別人