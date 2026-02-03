不能出國了！台64線丟包高材生害命 檢再傳Bolt司機限制出境、電子監控

林姓司機載溫姓男子返家，卻在台64線上將其丟包，害他被4車輾過致死。（圖／翻攝畫面）

政治大學25歲溫姓畢業生1月25日透過Bolt叫車平台，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車返家，卻在台64線快速道路上被丟包，新北地檢署原本依過失致死罪嫌諭知林姓司機5萬元交保，而林男自述在寒假有帶孩子出國的計畫，原先5萬元交保金被提高到20萬元，檢方2日再度傳喚林男，訊後諭知須限制出境出海並實施電子監控，讓林男不得出國。

據了解，溫男是政大新聞和企管系雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。

廣告

警方勘驗林男行車紀錄器，發現溫男上車到案發的12分鐘內不發一語，凌晨2時14分有出現疑似踢撞椅背和車門的聲響，林男出聲制止，撞擊聲卻沒有停止，林男則情緒失控，怒罵髒話並要求溫男下車，溫男仍沒有回嘴，最終被丟包在台64線快速道路上，慘遭4車輾死。

林男與4名肇事司機被以過失致死罪移送法辦，他訊後以5萬元交保，由於全案疑點重重，檢警深入調查後，近日將改列重大刑案偵辦，並重新召開偵查庭。林男在庭上自述有出境計畫，表示寒假將帶孩子到國外，檢方因而將其交保金提高到20萬元，未限制出境出海。

全案目前已由交通事故改列重大刑案偵辦，檢方2日再通知林男出庭，訊後諭知須限制出境出海及電子監控。

