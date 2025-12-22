不能出聲如何報警？這款APP免打電話、還可快速定位 一文看懂無聲報案

生活中心／倪譽瑋報導

胡采蘋指出，可下載「110視訊報案」APP，該軟體能協助定位、講述案情等。（圖／翻攝自NPA署長室）

北捷攻擊事件後，各界紛紛關注社會安全議題。財經網美胡采蘋發文指出，為以防萬一，可下載「110視訊報案」APP協助在危急時報警。而APP官方說明，在該軟體內填好自己資料、允許定位等權限，可確保報案「快狠準」，免打110電話，使用手機錄影即蒐證、警方也能快速找到報案人的定位，當危急情況無法發出聲音時，還可傳簡訊與受理人員對談。不過，該APP要在網路良好處使用。

胡采蘋評北捷攻擊案 推薦「110視訊報案」APP

19日北捷台北車站、中山站一帶發生隨機攻擊事件，27歲的張文持刀砍傷多位民眾，最終包括他自己在內，共有4死11傷。對於事件，胡采蘋發文指出，余家昶等人上前阻止張文保護大眾，「平常也許人人看起來一樣，但是危機時刻才知道他們是真英雄。」盼望能厚待殉職者，酬謝嘉獎傷者。

胡采蘋也補充，以防萬一，大家可以先下載好「110視訊報案」APP，在該軟體內填好自己和緊急聯絡人的資料，並允許APP開啟各項功能。胡采蘋說明，「110視訊報案」可以視訊或語音報案，警方也能透過手機定位找到現場。

要有效使用「110視訊報案」APP，需給予相關資訊與權限。（圖／翻攝自NPA署長室）

網路報案有用嗎？APP線上報警「快狠準」

關於胡采蘋提到的「110視訊報案」APP，過去台北市政府警察局也曾對其詳細說明，它有「快」點開即可一鍵報案、「狠」報案同步錄音錄影，回傳受理人員、「準」身在何處，精確定位，三大優點。在使用上，建議下載完「110視訊報案」APP並輸入基本資料後，將該APP移到手機桌布明顯處，以利迅速報案。

警察局補充，該APP也可以「無聲報案」，當危急情況無法發出聲音時，能夠以簡訊報案範例，或是打字與受理人員對談。但要注意，手機未裝設SIM卡，或是人在網路、訊號不佳之處所，要報警請直接撥打110。

APP也有「無聲報案」功能，可透過範例訊息，或手動打簡訊報案。（圖／翻攝自NPA署長室）

