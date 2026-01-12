不能刷不過！TPASS被當政治攻防的籌碼 原始提案人籲藍白：審預算吧！

記者李鴻典／台北報導

中央政府總預算案仍在立法院卡關，波及定期票TPASS相關預算。因引起民怨，傳出國民黨立法院黨團擬挑出TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等預算先行審查，民進黨立法院黨團批評「總預算不是自助餐，不是想付什麼就付什麼」；總統府副秘書長何志偉則表示，TPASS被拿來當政治攻防的籌碼。承擔後果的，卻是每天通勤的你我。

扛不住百萬通勤族怒火，藍擬提案TPASS先付委。

何志偉說，身為TPASS原始提案人，真不忍心看到通勤族，因為預算問題，連帶通勤成本暴增。如果TPASS消失了，不只少一張月票，是很多家庭的生活節奏被打亂。

何志偉進一步說明，當初推動TPASS，只有一個很單純的想法：不要讓每天努力上班、接送孩子的人，被交通費懲罰。TPASS不僅是省預算，更涉及淨零排放（低碳交通）與世代正義（減輕租屋通勤負擔），這正是青年世代最關心的議題。

但現在，因為立法院預算遲遲不審、不付委，TPASS被拿來當政治攻防的籌碼。承擔後果的，卻是每天通勤的你我。

何志偉也指出，雖然，北北基桃四市已達成共識：TPASS是中央與地方的重大民生政策，民眾福祉優先。地方政府願意先行籌資、代墊補貼，不讓服務中斷。

何志偉表示，他要很直接地說一句：卡住TPASS的，不是行政體系，而是立法院不審預算，卻讓通勤族買單。每天早上那一聲「嗶」，刷的不只是月票，而是一個家庭準時上班、準時回家的日常。

這一聲，不能刷不過，何志偉強調，他會繼續站在通勤族這一邊，也呼籲：請回到民生，審預算吧。

