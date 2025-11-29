不能只有我看到！挪威佳麗「鮭魚裝」大轟動 設計師暴哭：她穿錯了

2025年11月19日「環球小姐」選美在泰國曼谷舉辦，挪威佳麗展現民族服飾。路透社



今年的環球小姐選美比賽上周五（11/21）揭曉，墨西哥小姐奪下后冠，不過社群媒體到本週仍熱議的卻是挪威小姐在民族服飾環節展現的「巨型鮭魚裝」，她將自己扮成挪威出口大宗：鮭魚。《紐約時報》本周訪問鮭魚裝設計師，他說挪威小姐其實穿法錯誤，為此他還大哭了一整天。

19歲挪威佳麗利斯格林特-羅德蘭（Leonora Lysglimt-Rødland）在環球小姐（Miss Universe）選美中並未獲獎，但應是比賽落幕後討論度最高的佳麗，她說「巨型鮭魚裝」是致敬挪威經濟命脈之一：鮭魚出口業。

走台步時，她先把全身包起來，外觀看來就是一尾鮭魚，接著她敞開狀似披風的「魚皮」，露出內部「靈感源自鮭魚內臟」的半透明緊身衣。有的網友拍案叫絕，有的則驚呆，有人大讚幽默有創意，有人覺得醜爆，彷彿能聞到魚腥味。

挪威佳麗「鮭魚裝」展開前的模樣。翻攝ig@Pageant Planet

鮭魚裝出自36歲菲律賓設計師科多伊（Mayeth Sigue Codoy），他本週接受《紐約時報》訪問表示，他與過去參加挪威小姐的佳麗是舊識，所以曾為過去幾年的挪威佳麗設計服裝，今年利斯格林特-羅德蘭問他能不能設計服裝時，他欣然同意。

科多伊說他希望設計一套「跳出固有思維，達到與眾不同的舞台效果」的服裝，忽然想到挪威是世界上最大的鮭魚供應國，科多伊決定為她做一條鮭魚，「肯定沒人會這麼做」，而她欣然同意。

科多伊利用菲律賓產的蕉麻纖維，花了2週時間沒日沒夜趕工，趕在上台前一夜，將禮服送達她手中，而悲劇就發生在這裡，「我們沒時間教她怎麼穿。」

他說依照正確的穿法，狀似披風的「魚皮」應固定在她背後，而非她在舞台上「皮肉分離」模樣，她也不需要全程一直拎著「魚皮」兩側。由於辛苦趕製的服裝無法以正確展現，科多伊說：「電視播出後我哭了一整天。」

科多伊也說，雖然她的穿法非他本意，但「她還是完美駕馭了服裝，簡直驚艷」。他也說早就料到會被批評，「最初的計畫就是要製造轟動、在舞台上與眾不同，所以我早就料到有人會感到驚訝，有正面和負面反應，因為沒人穿過這樣的服裝，即使在挪威也沒人穿過，對吧？」

網友對於這身衣服的討論異常熱烈，挪威網友多半讚賞，其他網友表示「她驚嚇到觀眾了」、「聞起來有魚腥味」、「這太經典，超出理解範圍了」、「哭了，怎麼可能穿這樣參加環姐比賽」、「恕我直言，這看起來像是中學生的作業」。

今年在泰國舉行的環球小姐選美引發眾多爭議，奪下后冠的墨西哥小姐波希（Fatima Bosch），在賽前與主辦人納瓦特（Nawat Itsaragrisil）互槓，遭納瓦特辱罵「蠢蛋」，引發眾多佳麗離席抗議，事件引發軒然大波。

賽後環球小姐選美機構的墨西哥籍共同主席羅查（Raul Rocha Cantu）因涉販運武器、毒品等，本週三（11/26）遭墨西哥聯邦檢察官調查；泰國共同主席安妮賈卡彭（Anne Jakapong Jakrajutatip）因涉詐欺93萬美元（約2915萬元台幣），本週二（11/25）被捕。

