不能只理所當然地享受好處 專家提醒加拿大：別把美國當提款機

美國政治評論家、現任《The Spectator》雜誌美國版編輯丹尼爾．麥卡錫（Daniel McCarthy）在其最新專欄文章中指出，美國總統川普的北極戰略實際上延續了長達500年的歷史探索。



麥卡錫從歷史角度切入，回溯到1492年哥倫布橫渡大西洋的航程。當時哥倫布的目標是尋找從歐洲到亞洲的直接航道，雖然他未能達成目標，但幾年後在英格蘭旗幟下航行的首位跨大西洋探險家喬凡尼．卡波托（Giovanni Caboto）再次嘗試，成為第一位抵達現今加拿大地區的現代探險家。

北極這條航線屬於誰？



麥卡錫指出，西北航道的商業潛力從一開始就顯而易見，但即使探險家們最終找到了穿越北極冰層和島嶼的路徑，也無法開發這條航線，因為海冰過於密集。然而現在情況已經改變：氣溫升高加上21世紀的技術，使得這條世界追尋了數百年的貿易航線觸手可及──但問題是，這條航線屬於誰？

文章提到，加拿大聲稱該航道屬於其領海，但美國和世界大多數國家從未接受這一主張。這條可能成為地球上最重要航運通道的未來，正在今日被決定。

麥卡錫強調，中國已經開始實地測試這片水域。2017年，中國使用研究船證實貨輪現在可以通過該航道。自從「雪龍號」完成航行後，關於「極地絲綢之路」的討論甚囂塵上。

北京官媒新華社曾誇耀稱：「它為中國開闢了一條新的海上航道。從上海到紐約，經過巴拿馬運河的傳統路線是1萬500海里，而經過西北航道的路線是8600海里，節省了7天時間。」

文章指出，加拿大批准了該船的通行許可，但直到中國宣布其成功後，才知道這項「研究」具有商業目的。此後，北京將其在北極的大部分注意力集中在與俄羅斯的關係上，俄羅斯的東北海上航線已經相當發達──儘管北極的整體經濟活動仍然不大，但莫斯科是主導力量。

川普認識到加拿大的什麼危險？



麥卡錫引述前加拿大安全官員、史蒂芬妮．卡文（Stephanie Carvin）教授去年9月向加拿大廣播公司所言，中國「有一個雄心勃勃的計劃，基本上要控制大量稀土元素和採礦業，並希望投資加拿大北極地區」。

文章認為，川普認識到了這裡的危險。加拿大嚴重依賴美國的情報能力和軍事實力，但加拿大的安全也取決於加拿大的政治，而這正是薄弱環節──無論對美國還是對加拿大而言都是如此。

麥卡錫批評，渥太華的歷屆政府都未能履行加拿大在北約的承諾，即將至少2%的GDP用於國防。他們對中國和俄羅斯在加拿大聲稱為其領海的水域中的活動也過於自滿。

文章特別提到，加拿大總理馬克．卡尼（Mark Carney）最近幾周對中國貿易的示好，凸顯了美國北方鄰國在經濟上的脆弱性。在川普威脅如果加拿大尋求與北京達成重大貿易協議就徵收100%關稅後，卡尼迅速退縮。卡尼現在表示，儘管最近達成了雙邊協議，但他從未打算與中國達成自由貿易協定。

渥太華能從中國和俄羅斯那裡期待什麼？



麥卡錫認為，西北航道和北極的礦產資源對美國、歐洲和加拿大的經濟安全和軍事防禦都至關重要。然而，如果渥太華不盡快認真對待這個問題，民族自豪感──對西北航道的獨家主權聲索──將導致國家災難和全球危機。

文章指出，川普對渥太華的強硬外交、他的關稅措施，以及他關於加拿大成為美國第51個州的玩笑話，給美加關係帶來了壓力，但這些舉措也迫使加拿大領導人思考國家的最終選擇：

加拿大能在沒有美國的情況下開發和保衛北極嗎？如果川普看起來像個霸凌者，那麼隨著西北航道的潛力在未來幾十年得到實現，渥太華能從中國和俄羅斯那裡期待什麼？

麥卡錫也提醒美國人必須面對現實：美國不能對這個鄰國和盟友如何治理其聲稱但無法保護的水域掉以輕心。

川普對加拿大的做法類似格陵蘭



文章以格陵蘭的經驗為例。川普似乎要求丹麥將該領土交給美國，但一旦他成功地讓所有人震驚並思考主權和安全的最基本問題後，他就利用這個機會加強了美國對格陵蘭防禦的承諾。



麥卡錫認為，川普對加拿大的做法類似──他並非試圖重演前總統詹姆斯．麥迪遜（James Madison Jr.）在1812年戰爭中試圖吞併加拿大的愚蠢行為。相反，他要求加拿大領導人承認，他們不能在理所當然地享受美國的貿易和國防援助的同時，又對美國在西北航道和整個地區的利益感到不滿。



文章總結道，今天的北極是自由世界的前沿，加拿大只有將美國視為夥伴而非提款機，才能確保這片區域的安全。



