不能只睡6小時！醫師揭最新研究：睡眠不足害短命

美國奧勒岡健康與科學大學最新研究震撼醫學界，該研究分析3141個縣市橫跨2019至2025年數據發現，睡眠不足已成為僅次於吸菸的第二大壽命縮短預測因子。神經內科醫師鄭淳予指出，成人若長期每晚睡眠少於7小時，與預期壽命縮短具有高度相關性，影響程度甚至高於飲食不良、缺乏運動與社交弱化等因素。

台北內湖一名45歲科技業工程師案例引發關注。該工程師長期在通勤、用餐及睡前頻繁滑手機，近期在會議中突然想不起合作多年同事名字，甚至記不起前晚餐點內容。精神科醫師楊聰財診斷，這並非生理性萎縮失智症，而是長期資訊過載導致的「手機失智症」。

廣告 廣告

楊聰財解釋，手機失智症患者並非真的「記不住」，而是「想不起來」。在短影音、即時通知與碎片化資訊持續刺激下，大腦長期處於過度亢奮狀態，當前額葉無法有效整理與提取記憶時，就像記憶存放在抽屜裡，卻因抽屜卡住而無法取出。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，部分民眾因工作繁重忽略自我照顧，未讓大腦充分休息；對現實不快樂者過度投注手機世界，暫時逃離現實。這是心理保護機轉，但過度沉浸會讓現實問題持續累積，形成惡性循環。

鄭淳予醫師提出三項立即可行建議：避免習慣性犧牲睡眠、不要仰賴週末補眠彌補平日睡眠不足、避免睡前攝取刺激性食物或長時間使用電子產品。她強調良好睡眠並非奢侈而是生存必需品，應與飲食運動同等重視。

更多品觀點報導

每4人就1人失眠！醫：失眠恐害腦、傷身

她只要睡沙發都睡超好！打呼消失熟睡 醫生曝關鍵原因

