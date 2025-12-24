不能大跳了！王ADEN校唱翻車「連三場演出遭除名」悽慘現況曝光

記者林汝珊／台北報導

歌手王ADEN因校園演唱會中遭學生介入，大擺臭臉引起爭議。繼台北市政府宣布取消其跨年晚會演出後，宜蘭市公所今（24）日也證實取消王ADEN跨年演出資格；雲林科技大學聖誕演唱會也悄悄宣布替換藝人，接連失去三場演出機會。

王ADEN日前於某高中舉行聖誕演唱會，期間一名女學生在社團老師慫恿下，上台一起跳舞，王ADEN便臉色大變，蹲在舞台角落罷唱，大擺臭臉，引發現場與網路討論。事後他於社群平台拍片說明事件經過，卻被部分網友質疑刻意剪輯女學生道歉部分、態度欠缺風度，引導內容讓未成年學生承受輿論壓力。

廣告 廣告

王ADEN演出遭除名。（圖／翻攝自王ADEN IG）

台北市政府觀光傳播局23日率先在Threads回應網友陳情，證實台北跨年晚會已確定不安排王ADEN演出；今宜蘭市公所也表示，基於活動安全、演出秩序及避免模糊跨年晚會活動主軸等考量，決定取消王ADEN演出。而王ADEN原訂於25日參與的雲林科技大學聖誕校園演唱會，也被緊急替換，連三場演出遭取消。

更多三立新聞網報導

遭影射「家寧公關危機」男星！炎亞綸不忍了首鬆口：到底有多閒

薛仕凌閃兵！懷秋「尷尬6字回應」談大嘴巴合體：百分之百願意

不忍了！《角頭》被轟割韭菜 高捷暴怒反擊影評人：胡扯八道

粉絲注意！《Kpop獵魔女團》快閃店1月登台北 限定周邊開搶

