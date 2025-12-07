不能容忍！綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼應強力肅貪

即時中心／綜合報導

前總統蔡英文任內大力推動的光電等新能源政策，然而藍白卻以弊案攻擊政策正當性。對此，蔡英文昨（7）日再度發聲，強調不能因少數個案，使整個光電產業遭污名化；面對負面衝擊，應不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。」

蔡英文昨晚在臉書撰文指出，這是她卸任後第二次跟大家聊「能源轉型」。她強調，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，「台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30％的目標。」如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。

面對負面的衝擊，蔡英文強調應不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。現在正在偵辦中的案件，蔡英文表示，大多是從她任內就開始調查的個案，「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。」

同時蔡英文也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境；如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。

為確保台灣能源安全，維持產業國際競爭力，蔡英文認為，光電政策的修正需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任。「才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。」

