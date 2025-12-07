不能容忍！綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼應強力肅貪
即時中心／綜合報導
前總統蔡英文任內大力推動的光電等新能源政策，然而藍白卻以弊案攻擊政策正當性。對此，蔡英文昨（7）日再度發聲，強調不能因少數個案，使整個光電產業遭污名化；面對負面衝擊，應不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。」
蔡英文昨晚在臉書撰文指出，這是她卸任後第二次跟大家聊「能源轉型」。她強調，發展綠能在台灣是跨越黨派的共識，「台灣三個主要的政黨，都曾提出2030年再生能源發電佔比，要達到30％的目標。」如今，立法院通過修法，讓太陽光電的環評變得更嚴格，再加上發展光電的過程中，也發生涉貪個案，頓時讓光電發展遇上亂流，也讓台灣民眾質疑是否要繼續發展光電。
面對負面的衝擊，蔡英文強調應不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案。現在正在偵辦中的案件，蔡英文表示，大多是從她任內就開始調查的個案，「我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。」
同時蔡英文也認為，業者應該要集體自律，政府也要繼續提供讓產業能健康發展的環境；如果因為少數個案，使得光電產業遭到污名化，而停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳，扼殺的將是台灣共同的經濟利益。
為確保台灣能源安全，維持產業國際競爭力，蔡英文認為，光電政策的修正需要邁向2.0再進化，改善空間治理、重構利益分配、促進公民參與、帶動地方發展，重新贏回社會的信任。「才能為台灣下一個階段的經濟發展，提供更穩健、更乾淨的能源。」
原文出處：快新聞／不能容忍！綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼應強力肅貪
更多民視新聞報導
整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫
宏都拉斯大選懸而未決！計票已48小時未更新 民眾不耐情緒升高
東北季風增強！北部迎風面將轉雨 低溫下探16度
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 7
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣下週撲台！恐跌破10度「全台急凍3天」
生活中心／周希雯報導今（7日）受輻射冷卻影響、早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，不過到了白天氣溫會回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。雖然近期氣溫穩定溫暖，不過氣象專家吳德榮提醒，下週六（13日）將有「入冬最強冷空氣」，一路影響到下週一（15日），屆時恐挑戰10度以下最低氣溫。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 1 天前 ・ 1
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度
天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。專...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 2
0度線逼近台灣！入冬「首波冷氣團」急凍剩10度 回暖時間點曝
把握今天好天氣！中央氣象署表示，今（7）日白天溫度回升，各地高溫都有24度以上。下週共有兩波東北季風報到，其中週六（13日）那波最冷可能下探16度，局部地區不排除出現10度低溫，有機會挑戰大陸冷氣團等級，預計這波東北季風將持續至16日。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！濕冷炸雨完回暖 接著恐「凍到剩10度」
未來一週天氣多變！東北季風接力來襲，北台轉濕冷、週三回暖，週末再降溫恐探10度。快速掌握全台降雨、溫度變化與冷空氣最新預報。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
明迎大雪「東北季風漸強」！下週變天又下雨 恐急凍10度
明（7）日將迎來一年一度的「大雪」，是冬天的第3個節氣。氣象專家林得恩表示，「大雪」的天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
TD32恐成12月颱兩波東北季風接續報到！一週天氣預報先看
天氣預報,生活 在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」可能增強為第28號颱風「洛鞍」，目前路徑向西南進行，預測將通過菲律賓中南部進入南海，對台灣無直接影響，接下來一週有兩波東北季風，迎風面有局部雨，一週天氣預報先看。景點+ ・ 16 小時前 ・ 發起對話
下週跌剩11度！冷空氣挑戰首波冷氣團 北東更濕冷
準備變天！2波東北季風接力來襲，水氣明顯增加，且可能有今冬首波冷氣團報到，北部、東部下週起天氣濕冷，局部空曠地區低溫下探11度，清晨也需注意局部霧影響能見度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今北台轉濕涼！12/14入冬最強冷空氣南下 恐跌破10度
今（8）日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。氣象專家吳德榮指出，14、15日乾冷空氣南下，最新模擬冷空氣強度將觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 62
禁廚餘養豬倒數！北市紅藍桶掰掰 曝新制細節：1舉動不改最高罰6000元
台中梧棲一座養豬場日前爆發非洲豬瘟，疫情調查顯示病毒疑似源自「未經高溫蒸煮的廚餘」。為防堵疫情再擴散，行政院4日院會通過農業部提出的「非洲豬瘟防疫及廚餘處理政策」調整方案，明確將廚餘養豬期限訂在2026年12月31日，2027年起全面喊停。農業部也將提供飼料與設備轉型補助，協助業者轉換飼養方式。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
明天天氣多雲到晴 下周2波東北季風接力 台北低溫探14.4℃
中央氣象署表示，明天（7日）各地多雲到晴，未來一周有2波東北季風，8、9日東北季風增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸防大雨，預計13日下波東北季風增強並降溫，不排除達大陸冷氣團強度，代表台北最低溫有機會達攝氏14.4度以下。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 5