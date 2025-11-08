不能忍！鄭麗文出席祭奠共諜活動 陸委會痛批：羞辱萬千軍民

即時中心／林耿郁報導

國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席統戰活動，追思前叛國共諜，並聲援支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，陸委會表達嚴正立場：不僅嚴重傷害國家尊嚴，以極少數陸配案例轉移焦點，「極不道德且自失立場」！

忍無可忍！針對國民黨主席鄭麗文，出席「白色恐怖秋祭追思大會」，祭奠五零年代高階共諜吳石一事，大陸委員會昨（8）晚發出新聞稿表示，此舉不僅引發國人普遍憤慨，鄭麗文居然將政府依法處分鼓勵武統、支持解放軍入侵台灣的極少數個別陸配案件，拿來作為轉移社會焦點的擋箭牌。

陸委會譴責政治人物，一再以陸配作為政治議題，將極端違法案件與絕大多數在台安居樂業的陸配朋友掛鉤。這是不道德、也違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。

陸委會強調，美國自由之家的2025年自由度評比，台灣拿到94分，俄羅斯12分、中國大陸只有9分。政治人物的立場與意識形態可以歧異，但身為國家重要政黨負責人竟向全體國民展示，可以將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共之間的自相殘殺與歷史悲劇；將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民「最大的羞辱」。

陸委會說明，絕大部分的陸配都是認同這塊土地，在台落地生根、安居樂業。極少數特殊個案從事危害國家安全或社會安定的行為，政府依法廢止其定居留資格，是維護法律尊嚴與保護全國人民的必要作為，並得到台灣主流民意的支持。

政治人物動輒以偏概全，在處理爭議議題時，放大極少數個案拉整個群體下水，極端不道德，也不會受到社會的支持；陸委會重申，鄭麗文主席如果真的關心陸配朋友，不應該在社會撻伐共諜議題時，把陸配個案拿來轉移焦點！

最後，陸委會也呼籲鄭麗文主席，與其追思吳石等叛國共諜，不如認真關切目前還在中國大陸，因為失聯或遭中共關押的232位台灣民眾，他們的人權、自由，比追思吳石更具急迫性與正當性。

