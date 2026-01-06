不能托運的東西有哪些？2026 出國行李清單懶人包：最新規定、液體限制、電壓/網卡推薦一次看！ | Women's Health
出國旅行不僅是一次放鬆和探險的機會，也是一次學習和體驗不同文化的機會。出國旅行前，一份周到的出國行李清單是不可或缺的。在整理行李時，會依據目的地的氣候、預計的活動以及自身的需求，以確保帶上最實用和必需的物品。出國前有著這篇「出國行李清」讓你帶著愉悅的心情出遊，也不怕丟三落四，讓我們一同踏上這段美好的旅程吧！
2026 行動電源出國新禁令：別再放頭頂櫃！容量上限、可帶幾顆？日本、韓國＋各大航空公司一次看
行李箱尺寸怎麼看？附各大航空登機＆托運規定對照，一篇搞懂大小、容量與限制，選對行李箱不踩雷！
出國行李清單：手提行李帶什麼？
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: d3sign
通常，手提行李的尺寸限制為高度＋寬度＋長度不超過115公分。手提行李的重量限制通常在5公斤至10公斤之間。不同的航空公司和不同的航班類型可能會有所不同，因此在搭乘特定航班前，最好查閱該航空公司的官方網站或確認訂票時的限制。
根據台灣民航局的攜帶限制，手提行李中可以攜帶以下物品：
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: yacobchuk
個人物品： 手提行李中可以攜帶個人物品，包括錢包、手機、筆記型電腦、平板電腦、相機等。
文件和護照： 請務必攜帶護照和相關旅行文件，建議將文件放在一個易於拿取的袋子或夾層中。
必需品： 藥品、處方箋、眼鏡、隱形眼鏡、聽力輔助設備等必需品可以攜帶在手提行李中。如果攜帶液體藥品，需要確保符合安全規定，通常應該在100毫升的容器中。
飛行期間的娛樂物品： 筆電、書籍、雜誌、耳機、行動電源、充電線等可以在飛機上使用的物品。
食品： 通常可以攜帶非液體狀態的食品，例如餅乾、巧克力等
保健品： 可攜帶合法的保健品，但建議攜帶原包裝，以便證明其合法性。
行李中的液體物品： 攜帶的液體物品（例如香水、化妝品、酒精等）應該放在100毫升以下的小瓶中，並放在透明的密封袋中，每人限帶一個這樣的袋子。
手提行李液體容量限制：
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: struvictory
每份/100ML內：旅客攜帶上機的隨身行李內，裝有 液體、膠狀及噴霧類物品之容器， 其體積不可超過 100 毫升(100 c.c.)。
每人總量/1000ML內：所有裝有液體、膠狀及噴霧類物品 的容器容量除符合前述規定外，還需裝於不超過 1 公升(1000 c.c.)且可 重複密封之透明塑膠袋內。每名旅客僅能攜帶 1 個，並於通過機場安檢線時， 自隨身行李中取出，放置於置物籃內，通過檢查人員目視及 X 光檢查儀檢查。
＊特殊情況：旅客需要攜帶航程所需但未符合前述限量規定之嬰兒牛奶/食品上機，請旅客於 通過機場安檢線時，向安全檢查人員口 頭說明係嬰兒食物，於獲得同意後可攜帶上機。另外限量規 定之藥物或其他醫療所需之液體、膠狀 及噴霧類物品，也可跟檢查人員口頭說明係醫療用品，於獲得同意後，可不受限制。
手提行李特殊物品規範
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Finn Hafemann
一般國際線旅客隨身可以攜帶 1 個打火機上機。
由於罐頭類、裝於瓶罐的醃製類食 品多含有液體，另酒類本身即為液 體，若這些食品的容量超過 100 毫升 (100 c.c.)，則均受到新規定的限 制，不可隨身攜帶上機。上述食品如旅客要攜帶出國，建議放在託運行李中交給航空公司作託 運處理。
出國行李清單：托運行李帶什麼？
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Oscar Wong
托運的行李箱尺寸和重量限制通常因航空公司和航班類型而有所不同，以下是一般情況下的參考資訊。請注意，具體的規定可能因航空公司政策和航班類型（例如國際航班和國內航班）而異。
托運行李尺寸：
通常，托運行李的尺寸限制為高度＋寬度＋長度不超過158公分（約62英寸）。這是一個常見的標準，但一些航空公司可能會有稍微不同的規定，因此在出發前最好查閱所搭乘航空公司的官方網站或確認訂票時的限制。
托運行李重量：
托運行李的重量限制通常在20公斤（約44磅）至30公斤（約66磅）之間。在國際航班中，經濟艙一般的限重是23公斤（約50.7磅）至30公斤（約66磅），而商務艙和頭等艙的限重則可能更高。
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: onurdongel
衣物和鞋子： 包括各種衣物、鞋子、外套、襪子等。
個人護理用品： 如牙刷、牙膏、洗髮水、沐浴露、化妝品等。
藥品和急救用品： 包括處方藥物、非處方藥物、急救用品、處方箋等。建議攜帶足夠數量以應對整個旅程的需要。
食品和飲料： 攜帶液體或非液體狀態的食品，如乾果、餅乾、巧克力等。請避免攜帶易融化或易碎裂的食品。
電子設備：筆電、平板電腦、相機、手機等，請確保這些設備放在手提行李中，並在飛行期間開啟飛航模式。另外根據每國電壓不同，應該攜帶應用的充電轉接頭、萬用充……以避免電子設備在使用中因電壓不同而燒毀。
出國行李清單：注意各國電壓＆變壓設備
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Maskot
不同國家和地區的電壓標準和插頭規格可能不同，因此在旅行時，如果你希望使用自己的電子設備，可能需要考慮變壓器（電壓轉換器）和適配器（插頭轉換器）的使用。這些裝置可以幫助你適應當地的電力標準，以便安全使用你的設備。
以下是一些國際常見的電壓和插頭標準：
美國和加拿大： 電壓為110V，頻率為60Hz。插頭三極插頭，即一圓兩豎扁型，地線圓，零火線豎扁。
歐洲： 大部分歐洲國家的電壓為220-240V，頻率為50Hz。插頭標準常見的有Type C（兩圓插腳）、Type E（兩圓插腳，帶接地極）、Type F（兩圓插腳，帶接地極，最常見於歐洲）。
英國： 電壓為230V，頻率為50Hz。插頭標準為Type G（三方插腳）。
澳洲： 電壓為240V，頻率為50Hz。插頭標準為Type I（三平行插腳，呈V字形排列）。
如果你的國家和你旅行目的地的電壓和插頭標準不同，你可以考慮以下選擇：
變壓器（電壓轉換器）： 如果你的設備不支援目的地國家的電壓，你需要使用變壓器，它可以將目的地國家的高電壓轉換為你設備所需的低電壓。請確保選購合適功率的變壓器，以避免損壞你的設備。
適配器（插頭轉換器）： 如果你的設備插頭不適合目的地國家的插座，你需要使用適配器。適配器只是改變插頭形狀，而不會改變電壓。請確保選購適合目的地國家插座標準的適配器。
出國行李清單：網路SIM卡
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: maple's photographs
在購買國外網卡之後，最好了解當地的行動數據覆蓋範圍、費用、使用限制和內容，以便選擇最適合你需求的選項。同時，請注意手機的設置，以避免不必要的漫遊費用。以下是多款常見的國外SIM卡購買推薦(點擊可購買)：
日本4G高速上網吃到飽SIM卡（台灣郵寄到府）
韓國無限量4G預付費上網SIM卡（韓國機場領取）
泰國旅遊SIM卡TrueMove H 4G/5G【泰國自取】
越南 5G 上網 SIM 卡（峴港國際機場領取）
美國 T-Mobile 4G上網通話SIM卡（台灣宅配到府）
歐洲33國4G/3G上網SIM卡（台灣／香港宅配到府）
更多WIFI分享器＆網路SIM卡購買
出國行李清單：出入境準備文件
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: d3sign
護照： 請確保你的護照在入境國家的有效期內。一些國家要求護照在入境後的幾個月或一年內仍然有效。
簽證： 許多國家要求外國旅客事先申請簽證。簽證的種類和申請程序會因國家和旅行目的而異。一些國家可能提供簽證免除政策，而其他國家可能需要你提前申請簽證。在旅行前，應該查找目的地國家的簽證政策，並確保你擁有正確的簽證。
入境卡： 一些國家要求旅客填寫入境卡，這是一份關於你個人信息和旅行目的的表格。入境卡通常在飛機上或入境口岸提供，填寫完畢後應妥善保存。
旅行保險： 雖然不是所有國家都要求，但是建議購買旅行保險。旅行保險可以在你遇到突發事件時提供保障，包括醫療保險、行李丟失或損壞保險等。
機票證明： 請攜帶你的機票預訂確認或電子機票，以便證明你的入境和出境計劃。
酒店預訂證明： 如果你計劃在入境國家住宿，最好攜帶酒店預訂確認或訂房證明。
疫苗接種證明： 如果你前往某些國家，可能需要提供特定疫苗的接種證明。請在旅行前向醫生詢問是否需要接種特定疫苗。
＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
