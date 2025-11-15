不能把芬普尼蛋視為個案 專家喊話農業部：出面管源頭

芬普尼蛋事件擴大，食藥署抓包文雅畜牧場在移動管制期間，仍將雞蛋非法流出。不具名食安專家指出，不能把此事視為單一事件，文雅會使用芬普尼，其他人也會。後市場檢驗是其次，農業部應出面解決雞大便發臭、雞舍的降溫問題，才能從源頭防範，減少農藥使用；前食藥局長康照洲也批評，每次都是衛生單位市場抽查發掘問題，為何前端不能先把關？當初在農政單位壓力下，衛生單位不得不設下殘留標準，讓含有少量芬普尼的蛋上市，把風險轉介消費者，這種負面管理，只會讓台灣養殖業走向末路。

不具名食安專家表示，華人世界都將芬普尼稱「氟蟲腈」，只有台灣將翻譯名稱美化，變成女孩子的名稱。農民之所以會濫用，第一個原因是名字太好聽，且平易近人，但實際上，它比一般的農藥還要毒。

該專家指出，雞大便與豬大便不同，豬的體型大，大便和人類一樣，都是一坨一坨的，沒辦法直接拿去種菜、種水果，必須經過發酵，而發酵後的豬大便就沒有臭味。相較之下，雞大便小小的，拿去種菜無傷大雅，農民大多1周、10天左右收取一次，糞便堆積在室內，味道相當臭，加上雞體溫高又怕熱，雞舍多為半開放式空間，容易吸引蟲子上門，就必須使用農藥。

台中市衛生局15日表示，查獲台中市梧棲區龍忠蛋行9日向被列管文雅畜牧場進貨200籃、重約4000斤，回收38籃、重約760斤，其餘分別售出給散客以及35家各類小型餐飲等，均已全數用罄。（圖／台中市衛生局）

「不要想它是個案」，該專家說，文雅畜牧場會這麼做，其他人也會，此次的案件必須整體來看。後市場再怎麼查，都是末端的，必須從源頭解決，農藥部應該出面，第一個就是解決雞大便的問題，教育雞農怎麼發酵，學界則可協助找到好菌，加速發酵、降低臭味，把雞大便轉為肥料。其次，就是雞舍必須「降溫再降溫」，若用冷氣，蛋價恐飆升，可研發其他的降溫方式，解決蟲子問題。

前食藥局長康照洲表示，芬普尼不是一個必要的農藥，台灣雞農會使用，代表我們的養雞環境不好，要解決的方式就是把環境改善。現在的主張是不要有小農，盡量採取現代化養殖，減少飼料裡的抗生素，以及環境用藥的使用。

面對近期的芬普尼風波，康照洲說，蛋雞場1000多家，70億顆蛋到上萬家零售，到底要管源頭還是末端，大家應該很清楚。此次有人大肆宣揚農委會時代要求標示可追溯，等發現時早已賣光，追溯有什麼用？每次都是衛生單位市場抽查發掘問題，可是為時已晚，為何前端不能先把關？前端放火後端救火，救火的還要被罵？

康照洲批評，歷年來一個簡單的蛋卻不斷出問題，在例行農產品抽查，抗生素一直被檢出，雖然微量，但顯示整體環境是不健康的，凡走過必留下痕跡，源頭在哪，農政單位有給過答案嗎？想過要解決嗎？

芬普尼本就不是合格的蛋雞用藥，農民是因為環境不清潔才使用，卻不去思考如何改善飼養環境。康照洲透露，當初在農政單位的壓力下，衛生單位不得不設下殘留標準，讓含有少量芬普尼蛋可以上市，把風險轉介給消費者，這種負面管理，只會讓台灣養殖業走向末路，如果主管機關還不認真思考政策，台灣養雞就「雞雞（GG）」了。

