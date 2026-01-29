不能放棄陸籍？劉世芳：中華人民共和國官網有退籍證書

內政部長劉世芳（中）。（王千豪攝）

民眾黨「陸配」李貞秀將於下周遞補不分區立委，內政部表示，依《國籍法》第20條規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍；民眾黨創黨主席柯文哲今（29）天要求陸委會、內政部明確講SOP。對此，內政部長劉世芳回嗆，法律就是法律，不是所謂的SOP，並強調中華人民共和國的官方網站上有退籍證書，所以要進行放棄申請是可以的。

劉世芳主持內政部部務會報會後記者會，針對李貞秀遞補即將遞補立委一事，劉世芳表示，法律就是法律，不是所謂的SOP，《國籍法》20條寫得非常清楚，就是到職前要提出放棄，只是我方容許一年的時間完成放棄。此外，就她理解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有中華人民共和國退籍證書，所以要進行放棄申請是可以的。

劉世芳並舉前立委李慶安為例，指李曾擔任立委，後來因牴觸《國籍法》，被取消立委與台北市議員的資格。她強調，放棄中華民國以外的國籍是為了對中華民國主權表示效忠，雙重國籍會有忠誠度問題，所以這不是SOP，而是法律非常清楚。

內政部戶政司長陳永智補充，依《國籍法》20條規定，立法院是應用機關，必須依照規定做解職。至於立法院若不解職，內政部該如何處置？劉世芳說，不能回答假設性問題。

內政部補充，依《國籍法》第20條規定，倘立法委員如未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》第20條之意旨，內政部亦於民國115年1月28日再次函請立法院秘書長周萬來於該院辦理立法委員就 (到）職時依《國籍法》第20條規定辦理。

