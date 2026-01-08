「不能穿襪睡覺」太迷信？醫曝正確做法：幫助保暖

生活中心／翁莉婷報導



天氣寒冷許多人因手腳冰冷、體質虛寒，半夜睡到一半經常「被冷醒」，為了解決這個困擾，部分民眾會在睡前穿著厚襪子保暖腳底，讓身體可以準備進入睡眠狀態，並改善睡眠效率。日前1名網友在社群分享童年經歷，她表示「小時候穿襪子睡覺被阿嬤罵說不能穿襪子睡覺，那是要走的人（生重病）才躺在床上穿襪子」，貼文曝光後引發熱議。

阿嬤1句「過世的人才穿襪睡覺」她嚇傻！醫揭「正確解答」：這2族群最不適合

強烈冷空氣來襲，各地普遍呈現低溫狀態。（圖／民視新聞資料照）

冬天不少民眾選擇穿襪子睡覺，1名網友日前在Threads發文並疑惑，「天氣很冷的時候你們睡覺會穿襪子嗎？」，她還提到「小時候穿襪子睡覺都會被阿嬤罵說不能穿襪子睡覺，那是要走的人（生重病）才躺在床上穿襪子」。隨著貼文曝光，網友紛紛留言表示「穿襪子睡覺超舒服、又能防止腳過於乾燥」、「從小一定要穿襪子睡覺，不然半夜會抽筋到哭醒，現在40歲了一切安好」、「不要跟身體過不去，受苦的是自己」、「照穿不誤，為了習俗不穿才真的會冷」，更有人幽默表示「跟阿嬤說過世的人是穿白色，我都穿蠟筆小新」。

中醫指出「穿寬鬆、透氣襪子」睡覺，有助於保暖防寒。（圖／翻攝畫面）





根據《ETtoday新聞雲》報導指出，中醫師劉宗昇在採訪時透露「因人而異、因時制宜」，腳部是多條經絡匯集處，保暖有助陽氣運行，若方式不當可能阻礙氣血流通。劉宗昇還進一步說明，穿著寬鬆、透氣襪子睡覺有保暖、防寒效果，適合寒性體質與關節炎患者；而襪子選擇不當或體質不適合也具有潛在風險，影響氣血流通與新陳代謝，而「適合穿襪子睡覺」族群，包括寒性體質、老人、孕婦、冬季易凍傷者；「不適合穿襪子睡覺」族群，包括濕熱體質、腳部有問題者，並強調中醫不反對穿襪子睡覺，但應注重「適度」與「個體化」避免盲目跟從傳統迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：阿嬤1句「過世的人才穿襪睡覺」她嚇傻！醫揭「正確解答」：這2族群最不適合

