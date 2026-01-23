不能等？台股漲成失速列車 上車指南一次看
財經中心／廖珪如報導
2026年以來，全球股市延續強勢，但漲幅已由美國科技巨頭擴散至亞洲與新興市場，半導體成為領漲核心，歐洲、日本等評價優勢市場亦表現亮眼。債市亦出現分化走勢，美國公債偏弱，非投資等級與新興市場債表現突出，投資級債則持續扮演穩定壓艙石。施羅德投信提醒，與其被動等待「完美回檔」，投資人第一季更可以透過靈活主動與分散配置，強化投組韌性。
股市基本面未鬆動：科技七巨頭相關性趨零，現金流與紀律成選股關鍵
施羅德全球股票投資團隊表示，股市集中度與創高不是主要問題，是否過度投機或進入泡沫才是，但結論來說我們認為基本面暫未鬆動，且這並非無差別的牛市：科技七巨頭間股價表現相關性趨於零且分散度大幅提升，具備穩定現金流、能持續支撐資本支出且提高獲利率的企業，才能獲得市場資金青睞；在此情境下，資產配置的重點不是追高或等待，而是投資應提早在個股層級做選擇與調整，利用風險報酬比評估，以基本面與現金流紀律尋找高品質資產，在成長與評價面之間取得有紀律的拿捏。
債市不同步循環挑戰：政府擴大舉債推動成長，主動跨市場配置更勝被動持有
債券方面，為刺激國內經濟以及因應去全球化浪潮，歐美主要經濟體正從過去以「印錢」支撐經濟，轉向以政府擴大舉債推動成長。當前全球政策步調明顯分化。美國與英國偏向寬鬆、歐洲觀望、日本則在「早苗經濟學」的考驗下進退兩難，貨幣正常化尚未完全落地，升息循環仍未真正結束。各地政策與通膨呈現「不同步循環」：殖利率在區域與存續期間上將出現更明顯分化。施羅德固定收益團隊說明，在現今利差收緊且評價面偏昂貴的狀況下，被動持有債券資產的風險難以衡量；相反地，跨市場與跨債種的主動調整，更能把握利率下行與利差變化提供的價值，提升經風險調整後的潛在報酬。
集團展望總結：應對財政赤字風險，以資產與地域分散強化投組韌性
施羅德集團投資長 Johanna Kyrklund 補充指出，雖然評價面與集中度需要管理，但在殖利率可控、通膨回落且主要央行仍有餘裕的框架下，風險資產仍有支撐動能；然而應及早為中期的財政赤字與通膨再起預留緩衝，透過資產與地域分散來強化投組韌性，避免單一事件主導風險帶來的衝擊。
