不能緩刑！痛批黃子佼嚴重摧殘兒少身心 高檢署今提上訴

高檢署認為，黃子佼嚴重摧殘兒少身心，不應該緩刑。資料照片

藝人黃子佼涉嫌購買持有2259部兒少性影像，北檢起訴認定受害少女高達47位，一審黃子佼遭判8月有期徒刑、併科罰金10萬元，為拚緩刑，他積極和被害人達成和解，宣判前夕發布律師聲明，稱已和全部被害人達成和解，高院上月25日宣判，依《個人資料保護法》改判1年6月、緩刑4年；但台灣高檢署認為，黃子佼對兒少身心健全發展的侵害甚鉅，不宜宣告緩刑，今（23日）向最高法院提起上訴。

高檢署還指出，僅以與被害人達成和解及賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當違法。

高院二審是在上月25日加重改判黃子佼有期徒刑1年6月，但緩刑4月。合議庭指出，黃子佼承認持有未成年不雅影片、否認自己違反《個資法》。但合議庭認為，這些影像內容涉及私人「性生活」，屬於特別敏感的個資，且檔案裡還包含被害人的真實姓名、工作地點、生活照、社群帳號及臉部特徵等資訊，讓看到影片的人可以辨識出被害人身分。

另外，高院依《兒少性剝削防制條例》，在2023年2月17日修法前就已經持有這些影片的人，也一樣要負刑事責任。黃子佼的辯稱無法採信，應依法處罰。

高院合議庭認定，黃子佼犯了兩個罪：《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪，及《兒童及少年福利與權益保障法》第112條前段、《個人資料保護法》第41條之成年人故意對少年犯非公務機關非法蒐集、處理個人資料罪。黃子佼是基於同一個想法蒐集、處理這些個資，評為「集合犯」的一罪，他的一項行為同時犯了上述兩種罪，要依較重的「成年人非法蒐集少年個資罪」來處罰，並依規定加重刑度。

高院認為，原審沒有依較重的罪處理；另外原審認定被害人是35人，但高院認定應為37人，且黃子佼在本院審理時已承認持有兒少性影像，也與37位被害人全部和解並賠償，但原判決沒有考慮這些情況。因此原判決有疏漏，必須撤銷改判。

關於量刑理由，高院指出，黃子佼為了自身慾望，主動加入論壇並購買、下載、儲存性影像與個資，被害人人數與影像數量眾多，嚴重影響兒少身心健康，犯罪動機、目的、方法與情節不良，雖然黃子佼坦承持有兒少性影像，但仍否認違反《個資法》，已與37人全部和解並賠償，也考量其人格、教育程度、家庭經濟情況等，綜合以上，量處1年6月。

外界關心高院為何給予緩刑，高院指出，黃子佼沒有前科，也已與37位被害人完整和解並賠償，顯示確有彌補損害的誠意，而被害人也都同意給予緩刑。法院認為給他緩刑比較適當，因此宣告緩刑4年，並要求緩刑期間必須提供180小時公益勞務，必須接受3堂與兒少、性平有關的法治教育課程，另緩刑期間需接受保護管束。

判決出爐後，台灣高檢署研議，認為黃子佼對於兒童及少年身心健全發展侵害甚鉅，高院僅以與被害人達成和解及賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法，今提上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



