不能落於韓國之後？！小泉進次郎鼓吹日本發展核潛艦

日本防衛大臣小泉進次郎。 圖：翻攝「X」@ModJapan_j

[Newtalk新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎近日表示，面對東亞安全局勢的劇烈變化，有必要考慮引進核潛艇。隨著中美對抗加劇，日本是否應該具備核潛艇成為國內防衛政策的新焦點。小泉指出，日本周邊國家多已擁有核潛艇，這使日本的防衛戰略需重新檢討。

目前，日本僅擁有以柴油引擎為動力的傳統潛艇。根據 1955 年頒布的《核能基本法》第二條，日本對核能的使用嚴格限定於「和平目的」，因此未曾建造核潛艇。前官房長官林芳正於 2024 年 9 月也曾表示，依現行法律解釋，日本難以擁有核潛艇。不過，防衛省近期的專家報告指出，應考慮採用「下一代動力系統」以提升潛艇續航與威懾能力，顯示政府內部對此議題態度有所鬆動。

潛艇在日本防衛體系中原以監視與偵察為主要任務，但自 2022 年修訂三份安全相關文件後，新增了「反擊能力」的政策定位。日本開始發展可從敵方射程外發射的「防區外導彈」，潛艇也被視為未來反擊任務的關鍵平台。專家認為，若要確保長時間潛航及遠距作戰，核潛艇的性能優勢具明顯戰略意義。

在國際上，現有核潛艇國家包括美國、英國、法國、中國、俄羅斯與印度，皆為核武大國。此外，澳大利亞透過「 AUKUS 」協定計畫引進美製核潛艇，以應對中國在印太地區的影響力；韓國方面亦展開相關研究與合作，顯示亞洲地區對核潛艇的需求正逐步升溫。

與此同時，美俄兩國近期再度提及「恢復核試驗」，使全球安全形勢更加緊張。美國總統川普表示將啟動核系統測試，俄羅斯總統普京則要求國防部準備全面核試驗，顯示核威懾競爭正在升級。

