不能被軍事化的警察 卻被要求準備戰爭？

當國家面臨侵略或準戰時狀態時，警察是否被制度性納入安全對抗體系？（資料照片／張哲偉攝）





日前內政部警政署發布《維護社會治安為警察職責、拒絕侵略是全民共識》的新聞資料，該篇新稿資料表面上語氣端正、立場溫和，實則在論述結構上高度矛盾，堪稱一篇典型的「話說得很滿，但邏輯卻始終不願說清楚」的官樣文章。其最大特色，不在於說了什麼，而在於極力否認某些早已內嵌於制度中的事實，同時又不斷以語言側寫的方式，反覆證成那些被否認的內容確實存在。

新聞稿開宗明義指出，警察並無軍事任務角色，並強調台灣自終止動員戡亂體制後「沒有發動境外戰爭的規劃與構想」。然而，這段論述本身即是一種巧妙的移焦：媒體與社會質疑的，從來不是「是否發動境外戰爭」，而是當國家面臨侵略或準戰時狀態時，警察是否被制度性納入安全對抗體系。將「警察是否具備準軍事任務」的問題，偷換為「國家是否發動戰爭的意圖」，看似理直氣壯，實則答非所問。

廣告 廣告

更耐人尋味的是，警政署一方面斬釘截鐵否認警察具有軍事性質，另一方面卻在同一份新聞稿中，毫不遲疑地使用「反滲透、反破壞、反突擊」、「防止境外敵對勢力入侵」等高度軍事化、敵我分明的語彙，來描述警察的日常勤務。若這些並非準戰時想定，那麼所謂「突擊」究竟來自何方？若警察僅是治安機關，又為何其核心任務描述必須以敵對勢力為前提？這種語言上的自我否定，正是「不是軍事力量，但必須隨時準備應對軍事情境」的最佳註腳。

至於反覆援引「先進民主國家反恐警察標準」，則更像是一種裝飾性的比較法話術。新聞稿從未說明，這些國家如何在法律上明確區分警察與軍事權力，也未交代在何種法定狀態下，警察可以被賦予類軍事任務、又如何接受國會與司法的實質監督。於是，「我們參考民主國家」成了一句萬用免責聲明，既可合理化高強度武力整備，又可在政治上否認軍事化指控，卻完全無須承擔權力界線模糊的制度責任。

整體而言，這篇新聞資料真正的目的，並非澄清制度定位，而是安撫社會情緒。它試圖同時完成兩件互相衝突的事情：一方面向民眾保證「警察不是軍隊、社會沒有進入戰爭狀態」，另一方面又向國安體系與政治決策者證明「警察已具備承接高強度安全任務的能力」。這種一邊否認、一邊預設的雙重話語，本身就是一種高度政治化的詭辯矯飾。

最終，這樣的論述既無法真正釐清警察的制度角色，也無助於建立社會信任；它只是不斷把矛盾往下推，讓第一線警察在「你們只是行政力量」與「你們必須撐起安全防線」之間來回擺盪。若這就是所謂的「依法行政、公開透明」，那麼問題恐怕不在媒體是否曲解，而在於國家是否早已習慣，用語言否認自己早已做出的制度選擇。當有些準備只能低調進行、有些角色只能含糊定義時，真正被計算的，往往不是安全風險，而是政治風險。

※作者為大學兼任教師