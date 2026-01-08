不能說F-16V戰機如新？ 張延廷：8成舊零件須重新檢討

台北市 / 綜合報導

飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯，相關裝備問題受到外界關注，其中前空軍副司令張延廷質疑，儘管鳳展專案已經將台灣現有的F-16更新性能為F-16V，但不能說戰機如新，認為有80%為舊的零組件，有必要做重新檢討。至於「自動防撞地系統」未到位，國防部長顧立雄說明，預計今年底開始獲裝，目標是在2027年底前全數完成。

F-16戰機在跑道上衝刺、起飛，馬拉道太陽神光芒圖騰，更顯雄赳赳氣昂昂駕駛艙先放大來看，有兩個人代表這是F16B為雙座機，而A則是單座，直到2021年空軍正式成立全球首支F-16V作戰隊，先來看台灣現有的F16V，戰機進行性能提升最大不同包括換裝APG-83AESA雷達，數位飛控電腦及其他先進武器與電子系統，2023年底宣布全數出廠交機，2016年我們又再增購相關莢艙和夜視鏡等8項武器裝備，2019年調增「聯合距外武器」預算金額並採購自動防撞系統裝備。

前空軍副司令張延廷說：「性能提升只是部分零件的更換，它的雷達系統，火控系統，不能說這個鳳展專案實施完畢，這個飛機如新，改了一個型號變成F-16V，好像飛機就非常地棒，但是不要忘了飛機整個，80%零組件還是原來的。」

部分零件更換一些儀表系統沒更換，有必要重新檢討有哪些鳳展沒有更換，舊的系統可靠度低適時更換，不能說飛機如新不是說好像變V就很新，飛機有80%可靠度值得懷疑，而其中這個自動防撞地系統，2019就納入計畫看看它的應變能力，低空警報才響不到一秒「自動防撞地系統」就直接接手，把飛機從俯衝狀態拉了回來，但因飛控軟體升級及飛控電腦等項目，還有待美方完成測試，空軍最快預計2027年第四季，才能全部完成安裝。

國防部長顧立雄說：「希望在明年年底以前，全數完成擴裝這個防撞系統，有一部分數位跟類比要混合，這一件事情，是花了比較長的時間去做研改，那現在應該看起來還順利，進行測試它就會在年底開始擴裝。」飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，目前依舊失聯，但失事事故已經讓各界對裝備檢討聲浪再起。

