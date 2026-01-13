不能讓兒子變8+9！女星離台揭「移居美國」1轉變：怕他做大事

娛樂中心／周希雯報導

名模林可彤2017年與銀行副總裁老公Tom結婚，生下2名兒子、晉升幸福一家4口， 婚後她也把生活重心轉往家庭，不時在社群分享育兒日常。去年她宣布全家離開台灣、移居美國，強調並非為了孩子教育，而是老公雙親已經年邁，希望能就近照顧。不過，林可彤昨（13日）透露，兒子接受美式教育的最大改變，坦言擔心孩子變成8+9，「我怕他會做大事」。

林可彤發文指出，移居到舊金山灣區至今已有半年，發現原本很愛問腦筋急轉彎的大兒子，如今會用英文說笑話。她也觀察到，「美國的小學什麼都不重視，就是培養了小朋友很好的閱讀習慣」，因此兒子經常分享班上女生愛看的書，「再逼我讀那些八歲小女孩在看，但我45歲小阿姨還沒辦法全看懂的故事書，這…大概就是來美國後最大的不同（是我！生命的不同」。

離開台灣、移居美國驚見「1驚人轉變」！女星憂「兒子變8+9」：怕他做大事

林可彤笑說，兒子經常向她分享班上女生愛看的書。（圖／翻攝「林可彤 Hope Lin」臉書）

不過說到小兒子，林可彤坦言「我現在很擔心他會變成灣區扛壩子！」她哭笑不得說，兒子上週去爬山、騎車接連受傷，甚至「摔到用臉去煞車，導致舊傷變更嚴重的新傷，還整臉ㄘㄟˊ到破相，血是滴下來還有黃色組織液的那種。」由於臨時貼的紗布撕不下，林可彤想趁洗澡時嘗試沾濕取下，兒子竟直接將頭潛入水裡撕下紗布，林可彤一看嚇傻問，「你不會痛嗎？」兒子卻一臉淡定說，「不痛啊！好舒服喔～」令林可彤不禁笑說，「這孩子的勇氣！真的不能讓他變成8+9我怕他會做大事」。

林可彤分享移居美國的心聲。（圖／翻攝「林可彤 Hope Lin」臉書）

事實上，林可彤曾發文透露，老公從小就在美國長大，來亞洲生活了十多年，直到近年眼見雙親年邁，剛好找到美國的工作，才決定全家移居，「所以我竟然也沒有意見的搬過來了…也有很多人問我搬來美國是因為小孩的教育嗎？其實也不是！」她坦言，這段日子無論身體、心裡都辛苦許多，也感受到老公壓力比過去更大，擔心做錯選擇，所幸2名孩子適應得很好，令她不禁感嘆，「媽媽就是這麼一個角色，看起來沒在幹嘛（但真的犧牲很大），不求別人能懂只求孩子健康平安長大」，並笑說，「老公少囉嗦！多賺錢盡快讓我可以躺平！我就心滿意足了」。

