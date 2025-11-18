不能讓放假變「餓夢」 中市議員籲提高安心餐券額度

台中市寒暑假安心餐券的兌換額多年未調整，目前在超商僅能換到 74元 的餐食，而超商便當平均價格已達 105元，價差高達 31元。今(18)日市議員朱暖英總質詢說，物價指數持續攀升，114年3月台中物價指數 109.47（年增2.52%），到了114年8月又上升至 110.14（年增1.74%），孩子的餐費卻原地踏步，形成明顯落差，那學生營養怎麼可能跟得上？

盧秀燕市長表示:有和農業部配合，附屬在學校附近1500家的超商，可以以60元買到幸福餐盒，台中市可以吃到74塊，是全台算中上了，很多城市更差，要吃到100多元的便當，也要考量台中市的財政。

朱暖英認為（見圖），因應物價上漲，再以74元的標準，根本難以保障學童寒暑假的飲食安全，反觀其他縣市，新北市安心餐券已上看106元，台中卻僅 74元，甚至只比高雄多1元。弱勢家庭的孩子本就處於不利位置，若在物價飆升時仍使用過低標準，等於讓孩子每天面對「吃不飽、吃不營養」的處境。教育愛心沒有假期，不能讓放假變成孩子的「餓夢」。

朱暖英呼籲教育局長勇敢跨出一步，讓台中教育不再落後，讓孩子真正吃得飽、吃得健康，不必為了一餐斤斤計較。