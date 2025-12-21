不能走也能上宇宙！ 越「卡門線」10min 身障者完成太空旅

全球首位身障者完成太空旅行。（圖／達志影像美聯社）

亞馬遜創辦人【貝佐斯】旗下的藍源公司，寫下太空旅行新猷！一位來自德國的女工程師，幾年前因為越野自行車事故導致脊髓受傷，現在只能輪椅移動。不過藍源公司特別在「新謝波德號」太空船上，改造無障礙空間，讓這位德國女性，成為全球第一位登上宇宙空間，完成太空之旅的身障者。

全球首位身障者 完成太空旅行（圖／達志影像美聯社）

亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍源公司（Blue Origin）創下太空旅行新紀錄，成功協助一名33歲的德國身障航太工程師Michaela Benthaus飛越卡門線，完成太空夢想。這趟具有歷史性意義的太空之旅，不僅實現了Benthaus個人的夢想，更為全球身障人士開啟了太空旅行的可能性。藍源公司團隊花費一年時間修改太空艙設計，克服各種技術挑戰，最終讓這位輪椅使用者成為史上第一位完成太空旅行的身障人士。

Michaela Benthaus的太空夢想之路充滿挑戰。2018年，她遭遇一場山地自行車意外，導致神經損傷，生活發生巨大改變，必須依靠輪椅行動。然而，這場意外並未阻礙她追求太空夢想的決心，反而激發她越挫越勇的精神。Benthaus表示，雖然意外後生活發生巨大改變，最大的衝擊是必須使用輪椅以及因神經損傷而做出的各種調整，但她從未放棄自己的夢想。

為了協助Benthaus安全登上太空，藍源公司團隊投入大量心力進行準備工作。藍源太空旅行成員Jake Mills說明，團隊搭建了太空艙硬體設施進行測試，發現許多設計需要改良，經過不斷練習和調整，最終成功克服了技術難題。協助身障者登上太空艙並適應無重力環境是一大挑戰，團隊花了一整年時間修改艙體設計，並反覆練習艙內移動技巧。

當太空艙順利升空並越過卡門線時，Benthaus在無重力環境中漂浮的喜悅被完整記錄下來。影片中可見她激動地說：「哇，我們在太空了！Hans看這邊！我的天啊！我的天啊！」這一刻不僅是她個人夢想的實現，更具有深遠的象徵意義。Benthaus感性地表示：「我覺得你永遠不要放棄夢想，對吧？我的意思是，雖然有時候成真的機會很低，我只是很幸運而已。我很感激Blue和Hans，還有所有同意我參與這趟旅程的人。」

這次代號NS-37的太空任務成功返回地球後，藍源工作人員熱情迎接：「著地，NS-37歡迎回家！」Benthaus在旁人協助下重新坐上輪椅，她的成功為全球身障族群帶來希望與啟發，證明了太空翱翔不再只是夢想。這趟具有開創性的太空之旅，不僅是個人勇氣和毅力的象徵，更為太空探索領域開啟了更具包容性的新篇章。

