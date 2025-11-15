「不能錯過這班車！」母大雨中背孩狂奔趕治療…公車駕駛長1舉暖爆

記者李育道／台北報導

台北市第十八屆「公車友善心運動」頒獎典禮10月15日舉行，主題「安全乘車幸福相伴」強調駕駛長與乘客共同營造友善文化，現場多位獲獎駕駛分享暖心故事。(圖／Pixabay)

入秋後的大雨常讓通勤節奏打亂，卻也讓城市裡的微光更加動人。台北市第十八屆「公車友善心運動」頒獎典禮於10月15日舉行，主題「安全乘車幸福相伴」強調駕駛長與乘客共同營造友善文化。現場多位獲獎駕駛分享暖心故事，其中一段「為了孩子不能錯過這班車」的雨中場景惹鼻酸。

一名母親背著孩子、撐著雨具吃力奔向公車站，原本車門已準備關閉，吳維祈駕駛長耐心多等一分鐘。母親氣喘吁吁地上車後道謝說「我不能錯過這班車，孩子還等著做治療，謝謝你等我們。」這句話讓他深受觸動。(示意圖／翻攝自 Pixabay)

獲表揚的台北客運吳維祈駕駛長回憶，一場滂沱大雨中，他遠遠看見一名母親背著孩子、撐著雨具吃力奔向公車站。原本車門已準備關閉，他見狀仍選擇耐心多等一分鐘。該名母親氣喘吁吁地上車後道謝說「我不能錯過這班車，孩子還等著做治療，謝謝你等我們。」這句話讓他深受觸動，也提醒自己每一次停靠、每一次等待，對乘客而言都是重要的日常片段。

欣欣客運鍾昌達駕駛長也分享不同的日常溫暖。有次遇到雨天，他主動下車協助一名推著娃娃車的母親上車，並笑著說自己也有小孩，「能多幫一點就幫一點。」大有巴士劉信榮駕駛長則曾協助一名走失的失智長者，主動聯繫警方讓長者平安返家，他說「乘客的一句謝謝、一個笑容，就是最大的鼓勵。」

北市府指出，駕駛長的貼心服務並非偶然，而是長期教育訓練與服務文化累積出的專業溫度。市長蔣萬安表示，全市公車每日服務超過108萬人次，駕駛長是串起城市旅程的重要夥伴，今年市府推動公車新運價、駕駛長加薪8千元、成立全國首創公車學院、全面裝設ADAS 3項設備，也啟動公車友善心運動，希望讓乘車更安全、更友善。活動也展現乘客與駕駛長之間的深厚連結，線上活動累積近6萬則民眾留言，寫下「謝謝駕駛長每天早出晚歸」、「公車讓生活更便利」等鼓勵話語。

另外，校園宣導活動自97年至113年，已累計讓近5萬名學童從中受惠。今年度更擴大辦理，前進15間本市公私立國小，除了教導孩童「搭乘公車安全與禮貌守則」外，也特別加深孩子們對「駕駛長」這個稱謂的專業印象與尊重。同時，導入「優先席」觀念，對象從「老弱婦孺」擴大為「有實際需求者」，期望學童從小建立禮讓文化，讓有需要者能安心使用，共創友善乘車環境。

