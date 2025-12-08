不能餵豬了！北市垃圾改制 廚餘回收取消分類

實施多年的廚餘回收分類，即將全面取消。行政院日前通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，明確規定2027年起禁用廚餘養豬。台北市環保局表示，現行紅桶（養豬廚餘）、藍桶（堆肥廚餘）分類將取消，所有家戶廚餘統一堆肥，預計今年底前公告實施。

跟在垃圾車後方的廚餘回收車，以台北市為例，分為紅色桶（養豬）及藍色桶（堆肥），回收內容物不同，紅桶收一般家庭剩菜剩飯，和肉類、生鮮或熟食等，還有過期食品；藍桶廚餘則以生菜葉、果皮、茶渣、果核為主。

行政院拍板廚餘養豬走入歷史，期限為明年12月31日，同時要求各縣市政府調整廚餘分類和清運系統，該項政策直接影響既有廚餘分類制度。

根據台北市環保局統計，北市家戶每天產生約126公噸廚餘，大多屬於可堆肥的生廚餘。配合中央政策，未來清運不再區分紅桶、藍桶，清潔隊近期收運時已逐漸不再要求民眾徹底分類，新制最快本月中旬公告。

環保局提醒，廚餘雖然不用分類，民眾仍要注意以下幾點，包括塑膠袋、骨頭、牙籤等雜物不可混入廚餘，違者最重可罰新台幣6000元。另外倒垃圾前務必瀝乾水分，並鼓勵吃多少、買多少、煮多少，避免食物浪費及增加回收成本。

