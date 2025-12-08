不能餵豬了！北市環保局「紅藍廚餘桶」將取消

行政院日前通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，明確規定2027年起禁用廚餘養豬。台北市環保局配合中央政策，未來清運不再區分紅桶（養豬廚餘）、藍桶（堆肥廚餘），所有家戶廚餘統一堆肥，新制最快本月中旬公告。

台北市環保局配合中央政策， 新制最快本月中旬公告 。（圖／翻攝自臺北市環保局臉書）

行政院拍板廚餘養豬走入歷史，明確規定2027年起禁用廚餘養豬，期限訂於明年12月31日，同時要求各縣市政府調整廚餘分類和清運系統。該項政策直接影響既有廚餘分類制度，傳統廚餘養豬僅剩最後1年。

台北市現行廚餘回收採紅色桶及藍色桶分類，紅桶收一般家庭剩菜剩飯，和肉類、生鮮或熟食等，還有過期食品；藍桶廚餘則以生菜葉、果皮、茶渣、果核為主。未來清運不再區分紅桶、藍桶，清潔隊近期收運時已逐漸不再要求民眾徹底分類。

根據台北市環保局統計，北市家戶每天產生約126公噸廚餘，大多屬於可堆肥的生廚餘。環保局提醒，廚餘雖然不用分類，民眾仍要注意塑膠袋、骨頭、牙籤等雜物不可混入廚餘，違者最重可罰新台幣6000元。

最後，環保局也呼籲，民眾倒垃圾前務必瀝乾水分，並鼓勵吃多少、買多少、煮多少，避免食物浪費及增加回收成本。

