不能鬆懈！台中非洲豬瘟「告一段落」 西班牙驚傳新疫情

即時中心／林耿郁報導

10月21日，台中梧棲區驚傳非洲豬瘟確診案例，全台進入紅色警戒；好消息是經過37天嚴密監控與檢測，此後未再發現非洲豬瘟蹤跡，疫情「告一段落」；但在海外，西班牙28日正式檢出非洲豬瘟，英國政府緊急宣布，全面停止進口西班牙豬肉。

一喜一憂！10月21日，台中市梧棲區養豬場確認感染非洲豬瘟，政府立即實施多項應變措施，包括撲殺、清消與全面溯源檢測。好消息是經過37天，均未再發現任何其他感染案例，因此非洲豬瘟中央災害應變中心昨（28）日正式宣布，疫情已「告一段落」，未來台灣將朝向恢復世界動物衛生組織（WOAH）「非洲豬瘟非疫區國家」方向努力。

應變中心指出，自疫情傳出以來，累計全國執行高強度採檢數超過11,000件，均未檢出非洲豬瘟，顯示病毒未擴散，成功控制在單一案例場；且自10月21日至11月27日，連續超過37天未再發現新增案例。依據獸醫流行病學標準，此期間已超過非洲豬瘟平均潛伏期（15天）的2倍（30天），後續監測工作將由「應變狀態」回歸常態。

另一方面，綜合外媒報導，歐洲最大豬肉出口國西班牙，28日確診非洲豬瘟病例；感染豬場位於加泰隆尼亞，即西班牙主要的養豬業地區。西國政府已經採取緊急防疫措施，同時英國也宣布，即起全面停止西班牙豬肉進口，直至「另行通知」為止。

據統計，2024年西班牙對「非歐盟」國家出口豬肉高達137.5萬噸，賺取超過61億歐元（約2,220億新台幣）的收入；另有報導顯示，2023年，西班牙向台灣直接出口約3萬公噸豬肉，金額約1億歐元（約36.4億新台幣）。

