不脫黨！民進黨表態團結 林岱樺來不及回答

▲不脫黨！民進黨三將表態初選團結，林岱樺錯愕來不及回答。（圖:民進黨YouTube）

[NOWnews今日新聞] 媒體提問是否可能脫黨參選，林岱樺在政見會現場，似乎因發言時間掌握不及，在提問結束時顯得有些錯愕，最終未能及時做出回答。立委邱議瑩則展現大氣態度，強調參與初選是為了選出最能代表民進黨、戰勝國民黨的人選，而非殺得你死我活；她承諾會絕對遵守遊戲規則，若落敗定會支持勝出者，「請大家放一百二十萬個心，絕不脫黨參選」，但也自信表態自己就是最適合接棒陳其邁的人。

其他兩位參選人也喊團結，許智傑強硬表態「不可能脫黨」，強調民進黨是自己的黨，不論誰輸誰贏都會全力支持，目標是讓高雄贏得最終勝利。而賴瑞隆則展現領先者的自信，他表示若獲勝必全力守護高雄，若由他人勝出，也會第一時間致電恭喜，但他特別提到自己從五月至今民調始終維持第一，有信心能獲得最終勝利，守住高雄的執政榮光。

