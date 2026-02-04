不自覺翹二郎腿？不只是壞習慣 專家揭：深層肌肉疲憊警告！

日本知名整復師湯山卓分享臨床案例指出，民眾經常出現的翹二郎腿、駝背等姿勢問題，實際上反映著身體深層的健康警訊，並非單純的習慣或觀感問題。他強調，這些看似不經意的動作，其實是身體試圖在不消耗能量的情況下維持穩定的防禦反應。

專家表示，民眾經常出現的翹二郎腿、駝背等姿勢問題，實際上反映著身體深層的健康警訊。 （示意圖／Pixabay）

根據《元氣網》報導，一名20歲女性因察覺自身姿勢問題前往諮詢，她發現自己辦公時經常翹二郎腿、不自覺彎腰駝背、臉部過度貼近螢幕，同時習慣用同一隻手拿手機並歪著頭看屏幕。雖然偶爾感到肩膀僵硬、腰痠背痛，但通常睡眠或伸展後症狀就會緩解，因此未特別重視。

廣告 廣告

湯山卓向該名女性說明，翹二郎腿的根本原因在於頸部肌肉力量不足，或是深層肌肉因長時間維持同一姿勢而疲憊不堪，導致無法支撐軀幹挺直。身體為了維持穩定，會透過翹腳來鎖定骨盆，或藉由彎曲背部來支撐身體重量。

專家進一步解釋，脖子僵硬的問題不僅與頸部肌肉相關，還可能源自手臂肌肉緊張，因為身體各部位都是相互關聯的系統。姿勢對身體的影響是潛移默化的過程，這類習慣除了可能導致未來骨盆畸形或疼痛，同時也代表某些部位的肌肉力量不足。

滑手機時將手肘收攏，並把手機舉到與眼睛齊平的位置，可減輕身體肌肉壓力。 （示意圖／Pixabay）

該名女性在了解身體姿勢背後傳達的訊息後，開始從調整環境著手改變舊習慣。她使用靠墊來保持骨盆直立，每辦公30分鐘就站起來活動手臂，滑手機時將手肘收攏，並把手機舉到與眼睛齊平的位置。

專家提醒，姿勢不良對身體的影響難以在短期內察覺，但越早留意並解決身體失衡問題，養成經常活動身體的習慣，就能有效降低未來發生相關病症的機率。若已察覺自己有姿勢不良的問題，建議諮詢專業建議並儘早做出調整。

延伸閱讀

MLB/逆輸出回美職體系 讀賣巨人洋投和紅襪簽約

大反轉！比利時富商接受陰莖增大術後猝死 驗屍報告揭內情

中職/桃猿赴日戰羅德！鄭兆行領軍 25人完整名單曝