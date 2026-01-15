不自覺超速！ 南投「黃金測速桿」年取締量居全縣之冠

南投縣 / 綜合報導

南投鹿谷往返溪頭風景區的151縣道，因為道路寬敞，又是直線下坡，當地限速只有50公里，駕駛人經常不自覺重踩油門，因為超速被拍照取締，警方統計，這隻黃金測速桿，去年一年就取締超過9千件的違規，數量是全縣之冠，光是罰款就為國庫進帳上千萬元。

道路筆直寬敞車流少，民眾開車油門一踩，很容易就會因為超速被拍照取締，固定式測速照相桿就在南投鹿谷鄉縣道151線，取締的件數是全縣最多的地方，警方會在這裡設置測速照相桿，加強取締是因為，南投縣警局交通隊副隊長林志明說：「因路段為直線下坡，且往返溪頭車流頻繁。」

這條聯外道路通往溪頭風景區往來的車輛很多，測速照相桿從2020年9月啟用，平均每天取締告發多達25件，每年替公庫進帳上千萬元，南投縣警局交通隊副隊長林志明說：「去年度共取締9205件，位居本縣測速照相取締首位。」

測速桿的限速只有50公里，但馬路又寬又直，不要說外地來的會越開越快，就連附近居民每天出入，一不小心也會被拍照，警方強調，151縣道有不少彎道，過去曾經發生不少交通事故，甚至對撞的車禍，因此設置固定桿呼籲用路人降低車速，以確保行車安全。

超速取締第二名，是竹山鎮紫南宮的聯外道路，平均每天取締12件，對於這個路段，警方也提醒，山區不但彎道多也有起伏坡度，呼籲民眾要按照速限行駛，避免發生車禍意外。

