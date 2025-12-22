不與亞馬遜正面對決！ 輝達傳雲端團隊戰略調整 DGX Cloud不再對外

輝達logo。路透社資料照片



外電消息指出，輝達在2023年釋出將打造與亞馬遜AWS競爭戰略願景後，輝達近期雲端業務DGX Cloud戰略已有重大調整。DGX Cloud將併入工程與運營體系，重心轉向內部研發對達晶片的需求，不再聚焦外部企業客戶銷售雲服務。

《The information》消息指出，輝達黃仁勳於2023年3月在GTC首次發佈了DGX Cloud雲端業務服務。當時的賣點是，透過DGX Cloud使用晶片，其性能將優於雲服務商自身的配置方式。

廣告 廣告

隨著Google、微軟和亞馬遜各自開發自有AI晶片後，已直接降低對輝達晶片的依賴，客戶也轉向相關替代方案。

因此輝達近期傳出進行雲端戰略重組，DGX Cloud未來將主要服務於輝達工程師對自家晶片的需求，用於開發開源AI模型，而不把重點放在向外部企業客戶銷售雲服務上。作為重組的一部分，輝達較新的雲服務DGX Cloud Lepton也將併入工程團隊。

更多太報報導

台指期夜盤攻克兩萬八後再接再厲! 市值型ETF殺出重圍

全台首檔科技七巨頭ETF來了! 櫃買彭博聯名首發、009815 AI趨勢持股100%！