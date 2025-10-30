「不舉醉鬼」性召妓專挑學生妹！淪蒟蒻男竟要她補貨 潛美7年押解返台

蔡姓男子(戴口罩者)潛逃美國七年落網，押解返台。讀者提供



落網了！機械公司擔任食品機械業務蔡姓男子，家有嬌妻幼子，卻不時嫖妓，且偏好「幼齒」的學生妹，以4,000元代價找少女從事性交易，過程不舉，無法完成交易，後他又趁少女放學後約出來「補貨」，逞獸慾，蔡男因與未成年少年性交易被判6月。又在2017年酒駕釀成2死11傷慘劇後潛逃美國，成為通緝犯。刑事局今（30）日證實，蔡男潛逃美國七年落網，已由美國執法行動遣返局幹員遣返回台接受司法審判。

美國總統川普當選後強力打擊非法移民，今年2月3日台美聯手在美國洛杉磯逮捕蔡男（45歲），昨（10／29）遣返回台接受司法審判。

蔡男在2016年對未成年性交，回顧案情，蔡當時與應召站聯繫買春，業者推薦可愛清純的「恩恩」，稱14歲以上、未滿16歲的幼齒學生妹，蔡男大為興奮，立刻約在摩鐵見面，蔡男卻因不舉，始終無法完成性交易，最後讓「恩恩」離開。之後，趁「恩恩」下課約「補貨」。法院審理後判處6個月有期徒刑。

離譜的是，蔡男酒駕前科累累，在2010年、2015年、2016年都因酒駕被逮，2017年3月6日晚間18時許，蔡男酒駕行經新莊區中正路、志路三段路口時，失控衝撞在待轉區等紅燈的1輛轎車、12輛機車，造成56歲鄭姓騎士傷重不治，後座妻子50歲李姓女子搶救2天也不治，夫妻雙亡。蔡男酒測值高達0.59，一度辯稱是「煞車壞了」，同年潛逃至美國，隔年被通緝。

刑事局指出，蔡男因對未成年性交、公共危險罪分別遭士林地檢署、新北地方法院發布通緝，他潛逃至美國藏匿，經刑事局駐美西聯絡組持續提供蔡嫌通緝資料與線索，今年2月會同美國國土安全調查署(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位成功緝拿蔡嫌歸案，並於10月29日由美國執法行動遣返局幹員遣返回台接受司法審判。

