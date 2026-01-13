《不良尋愛》情侶證實熱戀中！小塚霸氣官宣：要信不信隨你便

《不良一族尋愛記》的baby和小塚官宣戀情。（圖／IG@yarou_4070）

Netflix戀愛實境秀《不良一族尋愛記》一推出立刻在台灣造成轟動，霸佔好幾周的排行榜龍頭，即便已經播畢，大家仍好奇成員們的感情發展。其中，配對成功的優莉亞（baby）和塚原舜哉（小塚）大方承認戀情，日前更開直播頻頻放閃，掀起大家熱議。

綽號baby、小塚的這對情侶，原本在節目初期完全沒有火花，直到後面才出現驚人轉折，在和小塚聊天相處的過程，baby才意識到真正的快樂，最後兩人決定在畢業前告白，成功走在一起。

而在節目訪談的片段中，談到交往，兩人始終沒把話說死。小塚還說，「我們就很普通，沒什麼特別的」、「很分散呢，短的時候很短，長的時候很長。」讓眾人啼笑皆非。baby則趕緊緩頰，說兩人的關係很好，「每天都很頻繁的聯絡」。不過，網友們意外發現兩人並未互追IG，推測只是節目的劇本或效果。

沒想到在12日下午，兩人突然開IG直播，與粉絲們有說有笑，在過程中，Baby不僅承認上個星期前，兩人才吵過架，還自然地把頭靠在小塚的手臂上，以及時不時的摸小塚的頭，露出戀愛又幸福的神情，把大家通通閃瞎。

後來，兩人共同在IG發布一張甜蜜的合影，正式官宣戀情。小塚更霸氣表示，「對於謠言，要信不信，由你自己決定！」消息一出，立刻湧入網友們熱烈祝福。

有趣的是，在節目播出之後，就有不少台灣粉絲飛去日本朝聖小塚在栃木縣經營的酒店，和小塚本人相談甚歡，還大方分享目前正和Baby遠距離戀愛，一個月大約見2~3次、一周見不到1次，該片段也在threads上造成討論。

