不良履約零容忍「市政路延伸工程」市府依規撤換廠商 全力推進二期進度

台中市府依規撤換廠商全力推進「市政路延伸工程」二期進度。（記者楊文琳翻攝）

記者楊文琳／台中報導

市政路延伸第二標由春原營造與萬德營造共同承攬施作，其中占契約金額約兩成多的萬德營造自十月起出現履約困難進度延宕，建設局第一時間即掌握並三度催告廠商如期施工，但情況並無改善；十一月起更無故不進場施工，導致進度落後逾百分之三十。對此，市府已依規同意由原契約代表廠商春原接手提出全盤改善計劃，務求工程加速推進。針對萬德違約除扣罰累計十五次共十八萬元，也要求返還工程預付款逾一億五千萬元加計年息百分之五利息，全力維護市民權益。

台中市政府建設局指出，「市政路延伸工程」工業區一路至安和路段（第一標）已於五月通車，成功分流台灣大道車潮並展現路網效益；而安和路至環中路段（第二標）需跨越國道、高鐵及筏子溪，施工難度極高，由春原營造公司（佔契約金額百分之七十三點七，為契約代表廠商）及萬德營造公司（佔契約金額百分之二十六點三）共同承攬。但萬德因進度長期落後，市府三度正式發文限期改善，仍未見積極趕工。為確保工程如期推進，春原依據共同投標協議書提出接手萬德原契約權利與義務，經市府建設局審酌後同意，將全力加速後續工程。

「不良履約零容忍！」建設局長陳大田表示，「市政路延伸工程」是市民期盼逾二十年的重大建設，推動期間歷經造價高、意見分歧與施工困難等挑戰。在市長盧秀燕全力推動下，市府成功協調四百多位地主並投入逾七十六億元，終於突破瓶頸，第一期已順利完工通車；第二期工程也將加強工區管理、提升施工品質與安全，儘早提供市民更便捷的交通路網。