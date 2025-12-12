不良廠商讓市政路通車恐跳票 林祈烽批市府只罰18萬太輕

市政路二期延伸工程擺爛，市議員林祈烽（右）認為市政府才罰18萬元太輕了。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 台中市政路二期延伸工程，因廠商不依約施工，導致進度嚴重落後，盧秀燕開出的「明年底通車」的支票恐將跳票。台中市議員林祈烽表示，市政府只開罰區區18萬元實在太輕！

林祈烽說，他全力支持市府撤換無良廠商，市政路延伸第二標工程橫跨筏子溪兩岸，肩負疏導台中工業區、中科園區等車流使命，台積電中科二期1.4奈米新廠擴廠在即，市政路明年底一定要如期如質完工通車，不能再拖。

林祈烽也呼籲，本案僅開罰區區18萬元實在太輕，即日起無論是市政路延伸，或是台中市任何重大工程案件，一定要加重違約廠商的罰款次數及金額，對於重大違約的不良廠商也要列入黑名單，禁止其投標未來任何市府工程，才能確保台中市城市發展與公共利益不受損害。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

唐復年觀點》台中市長選舉歷史總會重演 「先喊先贏」有用嗎？

簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安反嗆：這三字留給議員自己用