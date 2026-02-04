不良示範！ 男童動物園私餵猴香蕉 家長未阻反拍照

台北市 / 綜合報導

近期一段影片在網路上瘋傳，一名男童拿出香蕉，餵食台北市立動物園非洲區的紅猴。園方提醒，動物園的動物們，每一餐都是經過營養師精密計算，雖然香蕉是猴子本來就會吃的食物，但因為糖分過高，攝取過多也會對動物造成負擔， 而且如果 動物們真的因為遊客給的食物吃出問題，還可能觸犯動保法。

男童家人：「欸，慢點慢點，先不要給牠碰到，我還沒照相。」男子大聲要男童，先不要遞出香蕉，直到他手機就位。

男童家人說：「來來來。」男童配合面對鏡頭，露出微笑，另一頭的猴子，努力從縫隙中，伸長小手想要拿香蕉，不過這時。

廣告 廣告

附近遊客：「請勿餵食欸。」一個略顯童稚的聲音，高喊請勿餵食，但這一家人充耳不聞。

台北市立動物園動物組組長吳立信：「我們所有食譜，都是經過調味師，營養師這邊，統一計算出來的，基本上都是有標準的餵食量，和餵食內容物，那(私自餵食)這個部分，在動物園內，是完全禁止的。」

華視新聞記者李思琪：「當時這名男童，就是在這個窗口餵食香蕉，不過這個位置，距離請勿餵食的看板只有，大約，10步距離。」

事發就在台北市立動物園，非洲動物區，園區內隨處可見請勿餵食的告示牌，但因風吹日曬雨淋沒那麼清楚，有遊客建議，可以用聲音來宣導。

遊客：「不是每個人的教育程度都是一樣的話，用聲音的引導，會比較清楚。」因為教育程度不同，可能可以採取大聲公的方式。

遊客：「動物園動物，他們是吃天然的食物嘛，那我們人工，當然很多加工的食物，對於動物來說，可能很多健康的負擔，對，真的滿危險的。」

覺得這樣的行為很不好，不能把人類私慾強加在動物身上，根據動保法，如果動物因為，遊客給的食物吃出問題，可能會觸犯動保法，園方提醒民眾到動物園，安靜觀賞就好，別為了一己私欲吃上罰單，更在孩子面前做了最壞示範。

原始連結







更多華視新聞報導

壽山動物園路上被洗劫！ 獼猴搶車籃飲料熟練暢飲

民眾疑違法餵食獼猴 農業局：可罰5千至1萬

突遇獼猴翻嬰兒車 壽山動物園：有1至2位保全巡邏

