《不良笑花》隔17年再合作 楊丞琳揪藤岡靛拍MV

楊丞琳近日推出新歌〈免疫體〉MV，邀來藤岡靛出演男主角，兩人繼偶像劇《不良笑花》後，時隔17年再度合作。而藤岡靛日前宣布與印尼華裔妻子離婚，日前特地從東京來台北拍攝，過程中跟楊丞琳依舊默契十足。

面對老搭檔，楊丞琳感性說：「看到他會有一種像是回到自己20幾歲的那種感覺。」鏡頭中兩人隔著玻璃，幾乎全靠眼神傳達情緒，「我們從頭到尾都沒有對白，但那種隔著玻璃還彼此感受到的連接，非常強烈。」

楊丞琳、藤岡靛在MV詮釋於實驗室裡，被迫進行「情緒清除實驗」的前戀人，她分享，「因為歌詞用了很多病理學的比喻，我第一時間就想到實驗室的畫面。」並提到〈免疫體〉不僅是一首歌，更像是她對過去5年心境的總結，從新歌〈房間裡的大象〉的面對傷痛，〈免疫體〉的接納疼痛，她不再執著於好起來，而是學會在不完美中呼吸。