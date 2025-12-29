不良習慣使然 下水道排水堵塞頭號主因–油脂堆積

【記者葉柏成／新北報導】新北市水利局今（29）日公布污水下水道最新清疏統計，影響污水處理系統運作的頭號威脅，來自不良「排洩油脂」的生活習慣。數據顯示，在所有需要市府協助處理的下水道堵塞案件中，頭號主因竟然是油脂。

水利局長宋德仁表示，今年截至目前，共接獲 3,231 件通報，有 1,954 件需要專業清疏。分析發現，堵塞的前三名依序為：油脂（1,932 件）、垃圾（9件）、毛髮（3 件），可見油脂的危害遠超過一般雜物。

《圖說》今年協助清疏的案件中，以「油脂」導致阻塞的比例最高。〈水利局提供〉

他指出，造成堵塞「頭號主因」是廚房產生的油脂直接倒入排水孔，由於油脂遇冷凝固後，遇到污水中的鹼性物質和金屬離子後形成皂垢，長期累積便會大幅縮小排水斷面，最終導致系統癱瘓。此外，浴室的毛髮、濕紙巾、布料等不可分解的異物，也是不容忽視的堵塞來源。

《圖說》清疏人員向民眾宣導避免將油脂、濕紙巾等異物丟入污水下水道。〈水利局提供〉

宋德仁說，排水孔絕對不是垃圾桶，任何不易分解的物品進入系統，最後都會反映在整條管線上。隨意棄置不當物品，不僅影響自身居家排水，更可能造成鄰里污水系統阻塞，徒增清疏人員負擔。

《圖說》排水孔絕對不是垃圾桶，若隨意丟棄不適當物品，影響你、我、他。〈水利局提供〉

他呼籲市民應從日常做起，共同維護污水排水效率，在清洗前，可以以紙巾將可見的浮油吸附，減少油脂排入排水孔；並務必使用濾網攔截毛髮與菜渣；同時嚴禁將濕紙巾、衛生棉、布料等任何異物投入管線，這些小動作，是延長管線壽命的最佳方法。