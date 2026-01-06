《不良一族尋愛記》最強周邊是這件！小塚「人生不能輸」T恤開賣，穿上暴走族的煞氣名言

Netflix日本戀綜《不良一族尋愛記》雖然結束了，但掀起了熱烈討論依舊持續，除了成員們的後續追蹤之外，連帶節目中的周邊也陸續出現，在最後一集二世做了一件有著小塚名言「人生不能輸」的T恤，在近期也在小塚的官網上正式開賣，想穿上不良一族的煞氣，下面告訴你怎麼買！

《不良一族尋愛記》成員小塚名言T恤

在《不良一族尋愛記》節目中，幾乎人人與大家都保持著友好關係的30歲前暴走族總長塚原舜哉，因為有趣的說話方式與個性，同時也受到許多觀眾的喜愛，在最後一集的節目中，成員二世做了一件印有塚原肖像以及他的名言「人生不能輸、態度不能輸」的短袖T恤送給大家作為紀念，而這件衣服現在也由塚原本人親自發售。

小塚名言T恤正式開賣

透過小塚的IG限時動態可以看到，他跟所有男嘉賓們在節目中穿上的「人生不能輸」T恤，現在已經透過他的個人官網正式開賣，不僅有節目中的白色系，也同步推出更煞氣的黑色款式。

這件名言T恤目前由小塚的個人官網「塚原集團」正式發售，除了黑白兩色之外，還有S～XL四個尺寸可以選擇，售價是5000日圓（約台幣1000），目前官網僅提供日本、韓國兩地可寄送。

心動看官網

《不良一族尋愛記》在各種俊男美女的戀愛綜藝中走出全新的方向，隨著第二季製作確認，更是讓人期待，在第二季來臨之前，也可以先把暴走族煞氣的精神穿上身（笑）





