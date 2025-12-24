《不良一族尋愛記》Baby尤莉亞劇中瀏海染造型太颯！早在2017年就曾參加戀愛實境節目、練空手道背後藏著「這個原因」
Netflix 近期熱播日本 8＋9 戀愛實境秀《不良一族尋愛記》終於要在明天迎來大結局！究竟成員們最後配對的結果會是如何呢？其中成員 Baby 尤莉亞在初登場就非常受男嘉賓的歡迎，編輯這次整理了她的 3 個小故事以及分析那一頭超有記憶點的瀏海染。
《不良一族尋愛記》Baby 尤莉亞小故事1：其實早就是圈內人
《不良一族尋愛記》中深受男性成員喜愛的 Baby（尤莉亞），其實早就是圈內人！她早在 2017 年便曾參加戀愛實境節目《今日、喜歡上你了。》（今日、好きになりました。），並以鈴木尤莉亞（鈴木ユリア）之名活動，目前隸屬於 Platinum Production 經紀公司，同時也兼職從事油漆塗裝工作。
《不良一族尋愛記》Baby 尤莉亞小故事2：從小在極度匱乏的環境中長大
Baby 在節目中說自己從小在極度匱乏的環境中長大，不只常常吃不飽、沒人照顧，家中還經常遭討債者上門，讓她對「回家」這件事充滿抗拒，在家唯一的救贖就是狗狗，所以離家出走的時候也一起和狗狗逃走了，成長經歷相當衝擊。
《不良一族尋愛記》Baby 尤莉亞小故事3：5歲開始練空手道
中學之後，Baby 被送進育幼院生活，對親人關係充滿排斥感，再加上成長過程中經常遭受欺負，讓她從 5 歲開始便長時間投入極真會空手道的訓練，她曾拿下神奈川縣錦標賽冠軍，並代表出戰關東地區賽事。
在節目中 Baby 直言「練空手道是為了殺人」，多少反映出她長期累積的情緒與防備心，但比起這些衝擊性的故事，更讓編輯留下深刻印象的反而是她在鏡頭前自然、不刻意討好的樣子，尤其是那款超有態度的瀏海染，就像是把她不願妥協、不想被定義的性格，悄悄寫進了造型裡。
為什麼 Baby 的「瀏海染」這麼加分？
Baby 這款瀏海染之所以耐看，關鍵在於染的位置和色差控制得非常精準。她並沒有大面積挑染，而是集中在瀏海部分與臉部輪廓最靠近的位置，顏色選擇偏淺、卻不會亮到太搶戲，讓整體髮型多了一層細節。
對比整頭較深的底色，這種「局部提亮」的瀏海染效果，可以自然放大五官、修飾臉型比例，尤其對臉型偏小或下顎線條柔和的人特別友善，看起來會更精緻、也更有日系感。
這款瀏海染適合誰？
只要搭配自然直髮或微捲，就能輕鬆營造出「好像沒特別整理，但就是很有型」的氛圍，也是近年日本女生很愛的低調個性派髮型之一。
這類瀏海染適合：
1、想嘗試染髮、但又不想整頭改變的人
2、喜歡日韓甜酷風、微叛逆感造型的人
3、平常穿搭偏簡約，想靠髮型增加記憶點的人
5位韓星示範瀏海染
除了 Baby 的日系瀏海染，這樣的局部提亮在韓風髮型裡也超常見，尤其是近年來韓星和潮人圈常用的「局部挑染 / money piece」手法，就是把稍淺或有色彩的髮色集中在瀏海與臉頰兩側的頭髮上，用色彩幫臉部打亮，但不讓整頭髮色變得太花俏。
搭配瀏海本身的線條，這種局部染色讓整體髮型看起來更有層次，也能把視線自然引向眼睛和眉型，讓人一眼就記住這個人的氣場。編輯整理了包括 BLACKPINK Jennie、aespa Karina… 5 位韓星示範，想趁年末改變造型的不妨參考看看這款髮型！
瀏海染/挑染韓星示範1：BLACKPINK Jennie
說到瀏海染，就不能不提被視為「瀏海染始祖」的 BLACKPINK Jennie！早在 2020 她就染過這款瀏海染，而這款造型的關鍵，就是將瀏海整片拉到高明度，與後方深色髮底形成鮮明對比，視覺焦點自然集中在臉部中央。挑染線條從髮根一路延伸至髮尾，讓瀏海不只是修飾，而是成為整體造型的主角，不僅放大五官輪廓，也強化了 Y2K 的個性氛圍。
瀏海染/挑染韓星示範2：i-dle Minnie
Minnie 則是瀏海挑染造型，以深色髮底為基礎，在瀏海中加入高彩度紅色條狀挑染，雖然染幅不大，但位置非常集中。這種染法會讓瀏海線條更立體，動起來時色彩若隱若現，甜中帶酷，整體風格偏叛逆、街頭感明顯。
瀏海染/挑染韓星示範4：LE SSERAFIM 金采源
LE SSERAFIM 金采源的這款髮型的重點落在 「齊瀏海＋低調局部挑染」 的搭配，整體乾淨卻很有細節感。髮色以自然深色為主，保留原生髮的光澤與厚度，讓造型看起來更純粹、不刻意；在耳側與臉頰兩側加入細緻的淺色挑染，色差不大，但剛好能在貼臉時勾勒輪廓，達到修飾臉型的效果！
瀏海染/挑染韓星示範3：TWICE Momo
Momo 的挑染造型整體以冷調銀灰、白金色作為高明度底色，營造出乾淨又帶未來感的視覺印象；透過在中層與髮尾加入不規則深色線條挑染，讓黑與淺色在髮絲間自然交錯，隨著撥髮與動作產生層次流動感！再搭配明顯的層次剪裁，深色挑染不會一次全露，而是若隱若現地浮出，使整體造型更立體。
瀏海染/挑染韓星示範5：aespa Karina
Karina 示範的則是低明度、內層式瀏海挑染，色差控制得非常細膩，只在瀏海靠近臉部的位置微微提亮。乍看之下像是原生髮色，但在光線變化或側角度時，層次感自然浮現。這類挑染不搶戲，卻能默默放大五官，特別適合喜歡冷感氣質、精緻系風格的人！
