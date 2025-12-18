不良一族尋書記！前黑幫老大從國中學歷拚上名校 50歲日讀17小時衝司法考試

過去曾是幫派幹部的齋藤由則（左），不僅年過40後仍拚上名校慶應義塾大學，最近更在全力備考司法考試，希望能幫助其他更生人重返社會。翻攝自IG@hiro52artist



曾在日本幫派擔任幹部、還因恐嚇等罪入獄的齋藤由則，原本只有小學程度學歷，沒想到42歲起經過2年苦讀，不但順利考上名校慶應義塾大學，甚至為幫助其他和他一樣，脫離幫派後因無法開戶、生活陷入困境的前幫派份子，年過50仍在力拼司法考試，希望能夠幫助其他人。

根據日媒ABEMA TIMES報導，出生於神奈川縣的齋藤由則，曾於中學時期成為「暴走族」並被送入少年感化院，20歲時加入暴力團體、28歲時當上幫派分支組織的本部長，還曾因恐嚇罪等罪入獄7年，青春歲月幾乎都在獄中度過，某天幡然醒悟「希望不要讓母親傷心」，32歲時決定退出幫派。

齋藤金盆洗手後，曾做過派報生等工作，後來選擇自己創業，在事業上小有成就，不過一度陷入倦怠期。某天成功登上富士山時，齋藤深受感動，認為「自己還沒做的事情就是讀書」，因此下定決心花1年的時間，考取日本知名學府慶應義塾大學。

不過齋藤雖然志向遠大，現實事卻是自己僅有國中畢業，且幾乎沒有考試經驗。面對這樣的窘境，齋藤選擇到廣島縣一間標榜「從零開始重教」且不限學生年齡的補習班上課。齋藤回憶，當時他報名時即向補習班挑明「我曾經加入暴力團體，曾有10年在監獄與少年感化院渡過」，不過對方卻回應「沒關係，想讀書的人都OK」。

補習班代表藤岡克義回想，當時齋藤的算術程度大概是「1/2+1/3等於2/5」，就連26個英文字母也寫不全，加上他沒有考大學需具備的高中畢業同等學歷，因此必須先準備高中學歷認定考試的8項學科。從此齋藤為了兼顧工作與讀書，開始往返東京與廣島，後來甚至租下公寓，天天到補習班報到。最後經過兩年苦讀，順利於44歲時通過慶應大學的一般入學考試。

不過現年已超過50歲的齋藤並未止步於此，目前正在繼續挑戰難度極高的司法考試，希望能以自身經驗，協助解決幫派份子和更生人回歸社會的問題。齋藤指出，日本金融機構設有「前暴力團體成員5年條款」，亦即脫離幫派後約5年內，仍會被視作幫派相關人員，無法開設銀行帳戶，或是簽訂租屋契約。儘管日本警察廳與金融廳都曾發出通知，要求在前暴力團成員於反暴力運動推動中心合作的企業就業等條件下，不要禁止這些人開設薪資入帳帳戶，不過仍有人長達10年、20年無法開戶。

針對此情況，齋藤曾於本月3日受邀於眾議院法務委員會分享自身經驗，表示他曾有5年無法於銀行開戶，「我認為這應該依照罪名來區分處理。如果全面限制開戶，反而會讓人再次走投無路。」

目前齋藤為了準備司法考試，每天都苦讀15到17個小時，提及備考方法，齋藤也向外界分享他的訣竅，包括讀書前先跑步30分鐘、讀書時不接工作電話、刪掉電腦的通訊軟體，並表示他就連洗澡時都在背書，「踏實的努力真的很重要。（讀完書）幾乎是（累到）直接昏倒。」

提及未來規劃，齋藤充滿幹勁地表示，希望能在監獄裡設立職業介紹所，「雖然法律上一定會有問題，但如果能善用這類制度就好了。」

儘管齋藤準備的司法考試難度極高，不過先前報名的補習班代表藤岡克義卻相當看好齋藤，「司法考試和大學考試層次完全不同，不能一概而論，但他一旦下定決心，就一定會做到。我期待他帶來好消息。」

