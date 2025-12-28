《不良一族》北鼻IG私下反差超大！原來不良女孩也能化身日系甜妹

2025年底話題超高的Netflix日本戀愛實境秀《不良一族尋愛記》，以召集擁有「不良」經歷的男女成員為特點，打破觀眾對戀綜的既定印象，參加者不僅多進過少年感化院，更有著不為人知的過去，其中女成員優莉亞（鈴木ユリア，Yuria Suzuki）暱稱「北鼻」，在亮麗的外表下藏著悲慘的童年，在育幼院長大的她連日常溫飽都有困難，長大後因為想除掉憎恨的人而學習空手道，目前則當任油漆工、模特兒維生。

北鼻在節目中因一幕兇狠的潑水環節，讓原本可愛的北鼻一秒化身「惡女」，成為網路上被瘋傳的經典橋段，不過觀察Instagram中私底下的她，會發現與節目中不良少女的形象有很大反差！

《不良一族尋愛記》北鼻私下模樣

在狗狗面前瞬間變成溫柔大姐姐

北鼻曾在節目上提到，把飼養的兩隻狗狗視為家人對待，只要是與狗狗的合照，北鼻都顯得格外溫柔！

街頭酷Girl

北鼻的穿衣風格並不會刻意凸顯身材，日常她喜歡寬鬆的潮牌連帽衫、棉質運動套裝……方便又舒適，隨時都能進行油漆工作或是外出；加入些哥德文字、圖案風格的設計，也是她的喜好之一，讓帥氣街頭感立刻拉滿！

軟萌甜妹

北鼻在穿著上也樂於嘗試多元色系，甜美的紅、粉、紫色系則是她的心頭好，當穿上寬鬆柔軟的針織衫單品，立刻削弱了小混混的不良感，搭配上毛絨絨材質的棒球飛行帽，連眼神都變得無辜了起來！









